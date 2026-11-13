Nasce Milan Sports & Entertainment: l’holding di RedBird controllerà Nba Europe, Milan e il business delle hospitality

Milan Sports & Entertainment: la nuova iniziativa di Gerry Cardinale numero uno di RedBird e proprietario dell’AC Milan

RedBird compie un passo decisivo nella sua strategia di espansione europea annunciando ufficialmente la nascita di Milan Sports & Entertainment («MSE»), una nuova holding progettata per riunire gli investimenti attuali e futuri del fondo a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell’intrattenimento. L’obiettivo è creare un’unica piattaforma multisport integrata, capace di sfruttare una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate. A guidare questa nuova realtà nelle vesti di amministratore delegato sarà Brett Yormark, manager di altissimo profilo con trent’anni di esperienza ai vertici dello sport americano. Il suo ingresso non comporterà alcuna modifica nell’organigramma del club rossonero, dove Calvelli resterà saldo nel ruolo di amministratore delegato.

Il Milan fulcro del progetto e il nuovo Generali Stadium Al centro dell’ecosistema MSE rimane saldamente il Milan, forte dei suoi sette titoli europei, dei 19 scudetti e di una base globale di oltre 650 milioni di tifosi. Attorno al club verranno sviluppate attività strategiche destinate a generare ricavi di cui beneficerà anche la società rossonera. Il pilastro infrastrutturale di questa visione sarà il Generali Stadium, la futura casa del Milan da 71.500 posti progettata da Foster + Partners e MANICA, frutto di uno storico accordo di naming rights con Generali. Pensato per essere attivo tutto l’anno, l’impianto fungerà da polo d’avanguardia per eventi sportivi, concerti, intrattenimento dal vivo, hospitality e retail.

Tra tennis, NBA Europe e San Donato: la visione di Cardinale I piani della holding abbracciano un orizzonte ancora più ampio: la creazione di una società dedicata ai servizi di hospitality, ristorazione e merchandising per San Siro e altri stadi, lo sviluppo di un polo per gli eventi a San Donato, l’organizzazione di un torneo di tennis ATP a Milano e la possibilità di acquisire una franchigia milanese nell’ambito del progetto NBA Europe.

Gerry Cardinale, Founder e Managing Partner di RedBird Capital, ha illustrato così la portata dell’operazione: «Milan Sports & Entertainment rappresenta il risultato di questo percorso e del lavoro portato avanti da quando, quattro anni fa, abbiamo investito per la prima volta in AC Milan. Oggi applichiamo questa esperienza su una scala diversa: non a un solo club, a un solo sport o a un solo impianto, ma a un’intera città e a un portfolio che comprende sport, lifestyle e intrattenimento. Con il Milan come punto di riferimento, che sarà sempre la forza trainante di tutte le nostre iniziative, intendiamo costruire una piattaforma dello sport e dell’intrattenimento di livello mondiale, capace di plasmare il futuro di Milano e dello sport europeo e di riportarlo ai vertici della scena globale».

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Il profilo di Brett Yormark Per guidare la piattaforma, RedBird ha scelto un veterano dello sport business statunitense. Attuale commissioner della Big 12 Conference nella NCAA — incarico che manterrà fino a fine gennaio 2027 — Yormark vanta nel curriculum ruoli chiave come Chief Operating Officer di Roc Nation, per quattordici anni Presidente e CEO di BSE Global (gestore del Barclays Center e dei Brooklyn Nets) e sei anni in NASCAR. Entusiasta per la nuova sfida, il manager ha commentato: «È un onore e un privilegio assumere questo incarico in una città con la storia e la passione per lo sport di Milano. Non vedo l’ora di mettere a frutto questa esperienza per realizzare la visione di RedBird per MSE».