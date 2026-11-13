Comotto: «Vero che sono al Milan, ma sono anche ambizioso e mi aspetto e spero di trovare più minutaggio»

Comotto intervistato da Sportitalia dopo il match giocato con l’Italia under 20 ha parlato della situazione che sta vivendo al Milan

L’entusiasmo per gli impegni in azzurro con la maglia dell’Italia Under 20 lascia subito spazio alla fame di campo e alla consapevolezza di chi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista tra i grandi. Al termine della sfida disputata con la selezione giovanile, Comotto, il giovane talento del Milan, classe 2008, ha affidato ai microfoni di Sportitalia una riflessione matura e ambiziosa sul proprio percorso di crescita in rossonero.

Pur riconoscendo la straordinaria caratura dei compagni di reparto a Milanello, il centrocampista non nasconde il desiderio di scalare ulteriormente le gerarchie tecniche. «Ho diciott’anni e sono al Milan. Davanti ci sono elementi come Rabiot e Modric», ha ammesso con realismo il diciottenne, fotografando un contesto di altissimo livello competitivo in cui allenarsi fianco a fianco con campioni affermati rappresenta già un privilegio formativo.

Tuttavia, l’aver già assaggiato i palcoscenici più prestigiosi non basta ad appagare la sua voglia di emergere. «Ho esordito in Serie A ed Europa League, ma è ovvio che vorrei di più, perché è vero che sono al Milan, ma sono anche ambizioso e mi aspetto e spero di trovare più minutaggio», ha proseguito Comotto, tracciando con chiarezza il prossimo obiettivo della sua stagione.

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Nessun pensiero rivolto al mercato o a possibili soluzioni temporanee altrove, almeno per il momento. Il presente parla esclusivamente rossonero, con la testa bassa sul lavoro quotidiano per convincere lo staff tecnico a concedergli nuovo spazio. «Il resto si vedrà, ma ora sono concentrato totalmente sul club», ha concluso il giovane centrocampista, inviando un messaggio diretto ed elegante all’ambiente milanista.