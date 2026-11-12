Van Dijk e il futuro in bilico: il capitano del Liverpool strizza l'occhio ai parametri zero. E in estate il Milan ci aveva pensato...

In scadenza a giugno 2027 con i Reds, van Dijk non chiude le porte a nessun scenario. Già nei mesi scorsi accostato con insistenza ai rossoneri, potrebbe diventare un’occasione irripetibile a parametro zero

Il contratto in scadenza nel giugno 2027 trasforma inevitabilmente Virgil van Dijk in uno degli uomini più attesi e discussi dei prossimi mesi in ottica calciomercato internazionale. Il capitano del Liverpool e dell’Olanda, protagonista di un’estate in cui il suo nome era stato accostato con insistenza anche alle grandi ambizioni del Milan di Gerry Cardinale, è tornato a parlare apertamente del proprio futuro.

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Le parole di Van Dijk: «Se rinnovo tanto meglio, altrimenti andrò altrove»

Intervistato sul proprio futuro e sulle trattative per il prolungamento con il club inglese, il centrale difensivo ha mantenuto la consueta totale tranquillità, lasciando tuttavia ogni porta aperta in vista della prossima stagione:

«Se si rinnova, tanto meglio. Altrimenti andrò altrove. Non c’è nulla da dire per il momentoo, ma questo non significa che sono in ansia… Mentalmente sto bene. Fisicamente ho avuto un piccolo problema in queste ultime due settimane, ma sto facendo tutto il possibile per essere presente sul campo».

Parole misurate ma chiare, che confermano come il difensore classe 1991 stia valutando con serenità ogni opzione, conscio del proprio valore e dell’enorme appeal che continuerebbe a esercitare sul mercato in caso di addio a titolo gratuito.

L’ombra del Milan e la strategia per il futuro

Nel corso della scorsa sessione di mercato estiva, la pista che portava al centrale olandese era stata a lungo sondata, rappresentando un vero e proprio sogno per rinforzare con un profilo di leadership planetaria il reparto arretrato. L’operazione non si era poi concretizzata, ma lo scenario di un possibile addio ai Reds a parametro zero alla scadenza naturale dell’accordo riaccenderebbe inevitabilmente i riflettori delle principali pretendenti europee, pronte a monitorare l’evoluzione della situazione contrattuale nei prossimi mesi.