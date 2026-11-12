Calciomercato Milan, frenata per Tresoldi? Il Club Brugge chiude alla cessione a gennaio. Le ultime dal Belgio

I belgi non intendono privarsi del giovane centravanti Tresoldi durante il mercato invernale, indipendentemente dall’entità dell’offerta

Il Milan continua a guardare con interesse a Nicolò Tresoldi, individuato come uno dei possibili rinforzi per il reparto offensivo. Tuttavia, dalla Belgio arriva un messaggio molto chiaro: il Club Brugge non ha alcuna intenzione di lasciar partire il proprio attaccante durante la sessione invernale di mercato.

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A ribadirlo è il quotidiano Nieuwsblad, che sottolinea la posizione irremovibile della società belga.

PAROLE – «Tutte le lusinghe sembrano vane, perché la posizione del Club Brugge in merito è ormai nota: Tresoldi non è in vendita. E certamente non quest’inverno. Nemmeno se il Milan dovesse sborsare diversi milioni in più. Quest’inverno, Tresoldi non è in vendita in nessuna circostanza e per nessuna cifra».

Una presa di posizione netta, rafforzata dai precedenti della scorsa estate, quando il Brugge avrebbe rifiutato anche un’offerta della Roma da 35 milioni di euro.

TRESOLDI TRA ITALIA E GERMANIA: LA NAZIONALE AZZURRA CI PROVA

Oltre al mercato, resta aperta anche la questione relativa alla nazionale che il giovane attaccante sceglierà di rappresentare. L’Italia continua a corteggiarlo, ma la Germania resta un’opzione concreta.

Lo scorso settembre Tresoldi aveva dichiarato di voler proseguire, almeno per il momento, il proprio percorso con la Germania Under 21, con l’obiettivo di disputare i prossimi Europei di categoria prima di prendere una decisione definitiva.

Per il Milan, dunque, la strada appare in salita: a gennaio il Club Brugge non vuole trattare.