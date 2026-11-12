Il Milan ha preso una decisione su Camarda: ecco i risvolti in vista del mercato invernale. Il punto

Matteo Moretto fa chiarezza sul futuro del giovane attaccante rossonero: lo scarso minutaggio spinge il club verso la cessione temporanea nella sessione invernale, mentre la dirigenza valuta diversi profili offensivi oltre a Tresoldi

Il futuro immediato di Francesco Camarda sembra ormai lontano da Milanello, almeno per la seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato sul proprio canale YouTube dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan ha già tracciato la linea guida per la finestra invernale di calciomercato, decidendo di intervenire concretamente per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Ruben Amorim.

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La scelta sul futuro di Camarda: priorità al minutaggio

Alla base della mossa strategica dei rossoneri c’è la necessità di garantire al giovane centravanti quel ritmo partita che finora in prima squadra è mancato. Camarda ha infatti trovato pochissimo spazio nelle rotazioni stagionali e, nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in causa, non è riuscito a lasciare il segno né a convincere appieno. Per evitare di frenarne il percorso di maturazione, la società ha optato per la soluzione del prestito a gennaio.

«L’idea è che possa provare una nuova esperienza per crescere, per avere minutaggio e dimostrare le proprie qualità. Da parte del Milan la decisione è stata presa. Poi vedremo se da qui a gennaio le cose cambieranno. Nel calcio può succedere di tutto, magari segna tre gol consecutivi e la situazione cambia, ma ad oggi il Milan ha deciso di far partire Camarda a gennaio. Per questo la società si sta già muovendo su altri attaccanti, al di là di Tresoldi; ci sono anche altri nomi nella lista del club di via Aldo Rossi».

Caccia aperta al nuovo attaccante: non solo Tresoldi nella lista

La partenza temporanea del talento rossonero aprirà inevitabilmente una casella nella rosa del Diavolo, rendendo necessario l’innesto di un profilo più pronto per alternarsi nel ruolo di punta centrale.

Come sottolineato dallo stesso Moretto, gli uomini mercato di via Aldo Rossi sono già al lavoro su un ventaglio di opzioni piuttosto ampio. Oltre al nome già noto e molto apprezzato di Nicolò Tresoldi del Club Brugge, la dirigenza milanista sta monitorando attentamente diversi altri profili offensivi, pronta a cogliere le migliori opportunità che si presenteranno da qui all’apertura ufficiale delle trattative invernali.