Calciomercato Milan, occhi su Givairo Read: il talento olandese del Feyenoord costa 30 milioni

I rossoneri studiano le prossime mosse per gennaio e valutano un rinforzo sulla fascia destra: nel mirino c’è il classe 2006 Read che aveva già impressionato contro Leao in Champions League

Il Milan prepara le strategie per il mercato invernale e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza spunta quello di Givairo Read, giovane terzino olandese di proprietà del Feyenoord. Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi per aumentare la qualità e soprattutto la profondità della rosa, un aspetto che in questa prima parte di stagione ha rappresentato uno dei principali punti deboli della squadra.

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La necessità di intervenire a gennaio nasce anche dalle difficoltà emerse nella gestione dei tanti impegni ravvicinati. L’obiettivo è costruire un gruppo più competitivo, capace di affrontare al meglio le diverse competizioni senza perdere intensità e rendimento.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Milan starebbe valutando concretamente il profilo di Read, terzino classe 2006 del Feyenoord e della Nazionale olandese. Un giocatore giovane, ma già dotato di caratteristiche interessanti, che conosce anche il calcio europeo di alto livello.

Non è la prima volta che il suo nome circola in Italia: durante la scorsa estate, infatti, Roma e Inter avevano manifestato interesse, prima di orientarsi su altri obiettivi.

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Un dettaglio interessante riguarda il precedente contro il Milan: nel febbraio 2025, durante la doppia sfida di Champions League, Read riuscì a limitare Rafael Leao, attirando l’attenzione degli osservatori.

La valutazione, però, non è bassa: il Feyenoord chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra importante per un investimento in prospettiva.