Tresoldi resta un obiettivo del Milan, ma il Brugge non sembra intenzionato a cederlo! La situazione

Tresoldi resta un obiettivo del Milan, che lo considera un possibile obiettivo già a gennaio, ma il Brugge non sembra intenzionato a cederlo

Il Milan continua a guardare con attenzione al mercato degli attaccanti e tra i profili monitorati c’è anche Nicolò Tresoldi, oggi in forza al Club Brugge. A fare il punto sull’interesse rossonero è stato Matteo Moretto, intervenuto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Milan-Tresoldi, un interesse che arriva da lontano

Moretto ha ricordato come il Milan fosse già stato molto vicino a Tresoldi qualche anno fa, quando il giocatore era ancora giovanissimo. L’attaccante era arrivato a visitare Milanello e Casa Milan e i contratti erano pronti, ma l’operazione non si era concretizzata per le tempistiche scelte dal club rossonero. Tresoldi era quindi tornato in Germania, firmando successivamente un nuovo accordo con l’Hannover.

Oggi, però, il nome dell’attaccante è tornato d’attualità. Moretto ha confermato che Tresoldi piace molto a Gerry Cardinale e al Milan, che sta valutando concretamente come muoversi per provare a portarlo in rossonero.

Milan, il Club Brugge vuole trattenere Tresoldi

La trattativa, tuttavia, si presenta particolarmente complicata. Il Club Brugge sarebbe intenzionato a trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, soprattutto considerando la possibilità di proseguire il proprio percorso in Champions League. Un eventuale passaggio del turno garantirebbe ulteriori introiti al club belga e renderebbe ancora meno necessaria una cessione a gennaio.

Secondo quanto riportato in Belgio da Nieuwsblad, inoltre, il Club Brugge avrebbe intenzione di resistere alle offerte per Tresoldi anche nella prossima finestra di mercato. Il giocatore, che ha origini italiane ed è noto per la sua simpatia nei confronti del Milan, potrebbe vedere crescere ulteriormente la propria valutazione se dovesse continuare a esprimersi sugli attuali livelli.

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Milan, servono almeno 50 milioni?

Sul fronte economico, Moretto ha sottolineato che non è ancora chiaro se 50 milioni di euro possano essere sufficienti per convincere il Club Brugge a cedere Tresoldi. A rendere ulteriormente complessa l’operazione ci sarebbe poi la concorrenza di diversi club di Spagna, Germania e Inghilterra.

Il Milan, dunque, monitora la situazione con attenzione. L’esigenza di trovare un nuovo centravanti a gennaio è concreta e Tresoldi rientra tra i profili valutati, ma al momento la volontà del Club Brugge di trattenere il giocatore e le richieste economiche rappresentano gli ostacoli principali.