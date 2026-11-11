Moreira: «Il derby rimarrà inciso nella mia memoria, in quella partita sono stato decisivo»

Moreira dal ritiro della Nazionale belga è tornato a parlare di quella che è stata la sua super prestazione nel derby sotto gli occhi di Kakà

Dal ritiro della nazionale belga, Diego Moreira è tornato a far parlare di sé, proiettando i riflettori sulla sua crescita e sulle emozioni vissute con la maglia del club. Il giovane esterno, convocato per gli impegni internazionali, ha rilasciato dichiarazioni che uniscono l’orgoglio per il passato recente alla consapevolezza del proprio valore.

Il fulcro del suo intervento è inevitabilmente legato alla stracittadina, un crocevia fondamentale della sua stagione. Con grande entusiasmo, il talento ha sottolineato: «Il derby rimarrà inciso nella mia memoria, in quella partita sono stato decisivo». Parole che raccontano la personalità di un giocatore capace di prendersi le responsabilità nei momenti clou, trascinando la squadra quando la posta in palio si fa altissima.

Ma la riflessione di Moreira si è spostata anche sul piano simbolico, toccando le corde della storia rossonera e del mito. Indossare una maglia pesante e un numero leggendario comporta oneri e onori che il ragazzo accoglie con assoluta maturità. Riferendosi al fuoriclasse brasiliano, ha infatti aggiunto: «Kakà? Sono onorato di giocare con il suo numero e poter rappresentare un giocatore come lui».

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Un’investitura importante che certifica la centralità del ragazzo nel progetto tecnico e la sua ambizione. Ora la testa è tutta per il Belgio, ma le sue prestazioni continuano a far sognare i tifosi, pronti a riabbracciarlo al rientro a Milanello con rinnovate aspettative e la certezza di avere un talento in forte ascesa.