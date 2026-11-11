Coppa Italia stile Fa Cup: il nuovo format ora è più di un’idea. Tra squadre di Serie C e big che entrano prima, cosa filtra in merito

Coppa Italia che potrebbe davvero cambiare format nel prossimo futuro: a fare il punto della situazione l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport
Una vera e propria svolta si profila all’orizzonte per il calcio italiano. L’assemblea della Lega Serie A ha dato via libera all’unanimità al nuovo bando per i diritti televisivi relativi al triennio 2027/30 — includendo quello della Supercoppa, che per la prima volta si sgonfia dal legame diretto con la coppa nazionale —, ponendo le basi per una Coppa Italia ridisegnata sul modello della FA Cup inglese.
Come riportato da Tuttosport, l’attuale struttura a 44 partecipanti cederà il passo a un torneo allargato a numerose compagini di Serie C. Scartata l’ipotesi dei gironi estivi, la competizione prenderà il via con un maxi-turno preliminare per poi svilupparsi attraverso un tabellone ad eliminazione diretta di stampo tennistico, con il numero complessivo di sfide che salirà da 45 a quota 71 e semifinali disputate in gara secca. La novità principale risiede nell’ingresso delle prime otto del campionato precedente, che non esordiranno più dagli ottavi di finale ma entreranno in scena già dai sedicesimi.
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Rimane al momento congelato il capitolo relativo alle seconde squadre (tra cui Juventus Next Gen, Inter U23, Atalanta U23 e Milan Futuro), escluse dal bando a causa del netto rifiuto espresso dalla Lega Pro. Allo stesso modo, non è stata inserita la regola per giocare i match sul campo della squadra di categoria inferiore, caposaldo della tradizione d’oltremanica. Sul versante commerciale arriva invece la conferma del rinnovo triennale della partnership di sponsorizzazione con Frecciarossa.