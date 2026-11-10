MN24 – Mercato Milan, idea Skorupski a parametro zero: contatti con gli agenti per giugno

I rossoneri valutano il portiere del Bologna Skoruski, in scadenza di contratto a fine stagione: possibile innesto d’esperienza per completare il reparto della prossima annata

Il Milan inizia a programmare anche il futuro della propria porta e tra i profili finiti sotto osservazione spunta quello di Łukasz Skorupski. Il portiere polacco, attualmente al Bologna, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante in vista della prossima stagione, soprattutto considerando la sua situazione contrattuale.

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Secondo quanto riportato da MilanNews24, il club rossonero avrebbe già avuto un contatto con i procuratori dell’estremo difensore, il cui contratto è in scadenza a giugno. L’idea sarebbe quella di valutare un possibile trasferimento a parametro zero, senza dover sostenere costi per l’acquisto del cartellino.

Skorupski potrebbe arrivare a Milano con un ruolo ben preciso: quello di secondo portiere alle spalle del titolare. Un profilo d’esperienza, capace di garantire affidabilità e conoscenza del campionato italiano, caratteristiche particolarmente importanti per completare il reparto.

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Le strategie rossonere prevederebbero anche una possibile riorganizzazione delle gerarchie. Terracciano, qualora dovesse rinnovare il contratto, potrebbe diventare il terzo portiere, mentre per Torriani si starebbe valutando una soluzione che gli permetta di trovare maggiore spazio e continuità attraverso un’esperienza altrove.

Al momento si tratta di un’idea da seguire, ma i primi contatti testimoniano l’attenzione del Milan.

Skorupski potrebbe essere il prossimo rinforzo a parametro zero dei rossoneri.