Mercato Milan, occhi puntati su McTominay: possibile occasione dal Napoli a giugno. La situazione

McTominay è alle prese con una trattativa complicata per il rinnovo con gli azzurri: i rossoneri seguono attentamente la situazione in vista della prossima estate

Il Milan osserva con grande attenzione il futuro di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, diventato uno dei punti di riferimento del Napoli, potrebbe infatti rappresentare una delle occasioni più interessanti del prossimo mercato. La situazione contrattuale con il club partenopeo non è semplice e a Milano seguono con interesse ogni possibile sviluppo.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Come riportato da Calciomercato.com, tra il giocatore e il Napoli ci sarebbero difficoltà nella trattativa per il rinnovo. McTominay, attualmente legato agli azzurri fino al 2028, vorrebbe un importante adeguamento economico, con richieste che potrebbero arrivare a 7-8 milioni di euro a stagione. Una cifra che la società non sembra intenzionata a garantire facilmente.

Il Napoli vorrebbe prolungare l’accordo fino al 2030, ma l’incertezza sul futuro del progetto e le distanze economiche stanno rallentando i dialoghi. Nel frattempo, diversi club hanno iniziato a monitorare la situazione.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Tra questi c’è proprio il Milan, che potrebbe valutare un eventuale inserimento qualora si aprisse concretamente uno spiraglio. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro.

Attenzione anche alla concorrenza internazionale: Manchester United, Aston Villa e Real Madrid hanno seguito il giocatore.

Per i rossoneri McTominay rappresenterebbe un rinforzo di spessore, grazie a fisicità, inserimenti e capacità realizzative. Il Milan osserva: il futuro dello scozzese potrebbe trasformarsi in una grande opportunità di mercato.