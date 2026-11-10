Calciomercato Milan, gennaio da protagonista: tre rinforzi nel mirino di Cardinale!

Difesa e attacco, il Diavolo prepara le grandi manovre per rinforzare la rosa nella sessione invernale di calciomercato
Il Milan guarda già alla finestra di mercato di gennaio e prepara una serie di interventi per rinforzare la rosa. La dirigenza rossonera vuole mettere a disposizione dello staff tecnico nuove soluzioni per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e continuare a inseguire i propri obiettivi.
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Secondo le indiscrezioni di mercato, il club avrebbe individuato tre ruoli sui quali intervenire: un difensore centrale, un terzino destro e un attaccante. Tre innesti che risponderebbero a esigenze differenti, ma ugualmente importanti per completare l’organico.
La priorità sembra essere rappresentata dal reparto arretrato. L’obiettivo è trovare un centrale di qualità, capace di garantire affidabilità, personalità ed esperienza. A questo potrebbe aggiungersi un terzino destro, soprattutto per aumentare le alternative sulle corsie esterne e offrire maggiore flessibilità tattica.
Attenzione anche al reparto offensivo. Il Milan vorrebbe infatti valutare l’inserimento di un nuovo attaccante, un profilo in grado di aumentare il potenziale realizzativo della squadra e garantire ulteriori opzioni in avanti.
Come riportato da Nicolò Schira, il mercato invernale potrebbe dunque diventare un’occasione importante per le strategie rossonere. Naturalmente, serviranno valutazioni economiche e tecniche prima di passare dalle idee ai fatti.
Gennaio si avvicina e il Milan vuole farsi trovare pronto. La campagna acquisti potrebbe regalare tre volti nuovi ai tifosi rossoneri.