Il mercato di gennaio è già una priorità! Il Milan studia i rinforzi per Amorim in vista del girone di ritorno sotto la guida di Krosche

La vittoria ottenuta ieri dal Milan sul campo del Genoa ha portato tre punti importanti, ma ha anche evidenziato una necessità in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la squadra di Ruben Amorim avrebbe bisogno di rinforzi all’altezza per affrontare la seconda parte della stagione con una rosa più profonda.

Il tema è emerso soprattutto osservando la differenza di rendimento tra i titolari e le seconde linee. Finché Amorim ha potuto contare sull’undici principale, il Milan ha mantenuto maggiore solidità e qualità. Quando invece il tecnico portoghese è stato costretto a ricorrere alle alternative, la squadra ha iniziato a concedere qualcosa in più e a mostrare maggiori difficoltà.

Milan, serve un difensore centrale

Una delle priorità individuate per gennaio riguarda il reparto difensivo. Il Milan avrebbe bisogno di un centrale rapido, caratteristiche particolarmente importanti per sostenere un sistema di gioco offensivo e una squadra chiamata spesso a difendere con molto campo alle spalle.

L’obiettivo sarebbe quindi aumentare la qualità delle alternative a disposizione di Amorim, evitando che eventuali assenze dei titolari possano modificare eccessivamente gli equilibri della squadra.

Milan, caccia anche a un vice Ramos

Un’altra esigenza riguarda invece il reparto offensivo. Il club rossonero sarebbe intenzionato a valutare l’arrivo di un nuovo centravanti, capace di alternarsi con Gonçalo Ramos e garantire maggiore continuità al reparto.

Al momento Francesco Camarda non viene considerato ancora pronto per sostenere da solo un ruolo così importante nell’arco della stagione. Un nuovo attaccante permetterebbe quindi ad Amorim di avere una soluzione aggiuntiva senza caricare eccessivamente il portoghese.

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Milan, Krösche già al lavoro per gennaio

Il mercato sarà uno dei primi dossier sul tavolo del nuovo Head of Football. Markus Krösche dovrebbe infatti firmare nelle prossime settimane il contratto che lo porterà ufficialmente all’interno della struttura rossonera.

Nel frattempo, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il dirigente tedesco starebbe già monitorando possibili scenari e opportunità in vista della sessione invernale. Il Milan vuole dunque arrivare a gennaio con le idee chiare sulle priorità e intervenire per colmare le lacune emerse nella prima parte della stagione.