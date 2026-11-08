Calciomercato Milan, svolta per Camarda a gennaio? Spunta l’ipotesi del prestito: quattro club alla finestra

I rossoneri riflettono sul futuro del giovane centravanti Camarda: l’obiettivo è garantirgli maggiore continuità e accelerare il suo percorso di crescita

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere lontano da Milanello, almeno per qualche mese. In vista della prossima sessione di calciomercato invernale, il Milan starebbe infatti prendendo in seria considerazione la possibilità di cedere in prestito il giovane attaccante classe 2008. Un’ipotesi che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta guadagnando sempre più spazio nelle riflessioni della dirigenza rossonera.

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La stagione del centravanti, almeno finora, non ha regalato le risposte sperate. Camarda fatica a trovare spazio nel ruolo di alternativa a Gonçalo Ramos e il minutaggio accumulato è ancora piuttosto limitato. Per lui, infatti, sono arrivate appena sei presenze tra campionato ed Europa League, per un totale di soli 119 minuti giocati.

Numeri che inevitabilmente spingono il club a interrogarsi sulla soluzione migliore per il suo sviluppo. L’obiettivo del Milan resta quello di valorizzare uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile, evitando che un impiego troppo sporadico possa rallentarne la crescita.

Intanto, l’interesse intorno al giovane centravanti non manca. Negli ultimi giorni, infatti, diversi club hanno chiesto informazioni sulla sua situazione. Tra le società che avrebbero effettuato dei sondaggi figurano Frosinone, Monza, Catanzaro e Pisa, con realtà sia di Serie A sia di Serie B interessate a valutare l’operazione.

Il mercato di gennaio potrebbe dunque rappresentare un passaggio importante per Camarda: lasciare temporaneamente il Milan per trovare continuità e accumulare esperienza potrebbe essere la strada giusta per tornare a Milanello ancora più maturo.