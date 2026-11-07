Cardinale sogna in grande: l’idea Tresoldi per gennaio tra i muri del Bruges e il fattore cuore

Il numero uno di RedBird spinge per anticipare la concorrenza e regalare ad Amorim l’attaccante rivelazione della Champions League: affare complesso, ma la diplomazia rossonera pianifica il blitz

In casa Milan le manovre per la sessione invernale di calciomercato stanno entrando in una fase inattesa e rovente. Nonostante la consueta prudenza che caratterizza le finestre di riparazione a metà stagione, Gerry Cardinale sembra intenzionato a tentare il grande colpo d’effetto per riaccendere l’entusiasmo dell’ambiente e regalare a Ruben Amorim una soluzione d’attacco di livello internazionale. Il nome in cima alla lista dei desideri del numero uno di RedBird è quello di Nicolò Tresoldi, centravanti rivelazione in forza al Club Brugge e da tempo nei radar degli osservatori rossoneri.

Cardinale stregato dal bomber: la spinta per il blitz invernale

Il feeling tra il Milan e l’attaccante classe 2004 non nasce certo oggi, ma le recenti prestazioni collezionate in Champions League — su tutte la roboante tripletta messa a segno a San Siro contro l’Inter — hanno definitivamente fatto scattare la scintilla nei vertici societari. Cardinale valuta il giovane italo-tedesco come il profilo ideale su cui investire per presente e futuro: moderno, cinico sotto porta e perfettamente integrabile negli schemi di Amorim.

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Per questo motivo, la proprietà rossonera starebbe valutando di passare dalla fase di semplice monitoraggio ad un vero e proprio tentativo operativo già nel mese di gennaio, anticipando la folta concorrenza di diversi club europei e della Premier League attirati dalle sue prestazioni.

Il muro del Bruges e le cifre: trattativa difficile, ma il fattore milanismo può incidere

L’operazione si preannuncia tuttavia un sentiero in salita ripida. Il Club Brugge protegge il proprio gioiello e non vorrebbe privarsene a metà stagione, forte di un contratto lungo e di una valutazione schizzata ben oltre i 50 milioni di euro.

A favorire la diplomazia rossonera ci sono però due fattori cruciali:

Il fattore cuore: Tresoldi non ha mai nascosto la sua profonda fede calcistica milanista fin dall’infanzia, elemento che lo spingerebbe a mettere il Milan in cima alle proprie preferenze;

Tresoldi non ha mai nascosto la sua profonda fin dall’infanzia, elemento che lo spingerebbe a mettere il Milan in cima alle proprie preferenze; I precedenti di mercato: I canali diplomatici tra le due società sono già ben collaudati dopo le storiche operazioni portate a termine nelle ultime stagioni.

L’obiettivo di via Aldo Rossi è strutturare una proposta in grado di far tentennare la dirigenza belga, magari attraverso una formula con bonus legati ai risultati o indennizzi futuri. Un affare complicatissimo per la finestra invernale, ma su cui Gerry Cardinale ha deciso di scommettere per alzare l’asticella delle ambizioni rossonere.