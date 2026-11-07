Niente da fare per Pavlovic: il difensore non sarà convocato per la sfida del Milan contro il Genoa. I dettagli

Problema fisico dell’ultima ora per il centrale serbo: bloccato da forti coliche, non sarà a disposizione di Ruben Amorim per la sfida di campionato

Nuovo grattacapo per Ruben Amorim alla vigilia della delicata trasferta di campionato. Strahinja Pavlović non prenderà parte alla gara di domani a Marassi contro il Genoa. Il difensore serbo, che aveva già saltato l’impegno europeo di Coppa a causa di alcuni problemi fisici, è stato fermato negli ultimi giorni da un attacco di forti coliche che ne ha compromesso il recupero.

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Nonostante i tentativi di smaltire il malessere e aggregarsi al gruppo nei giorni scorsi lavorando a parte, le condizioni del centrale non gli consentono di essere rischiato. Il tecnico portoghese dovrà dunque fare a meno di una pedina fondamentale nel pacchetto arretrato, costringendo lo staff a ridisegnare le rotazioni difensive per cercare l’immediato riscatto dopo il pesante ko interno contro il Ferencváros e ripartire in Serie A.