Quanti assenti per Amorim, contro l’Udinese ci sono sei ragazzi del Milan Futuro

Milan in emergenza totale: Amorim porta sei ragazzi di Milan Futuro a Udine e panchina piena di ragazzi pronti a sfruttare l’eventuale opportunità

L’emergenza infortuni ha costretto Rúben Amorim ad allargare ulteriormente il gruppo a disposizione per la trasferta di Udine. La situazione dell’infermeria rossonera ha infatti portato il tecnico portoghese a convocare diversi giovani di Milan Futuro, chiamati a completare una panchina ridotta dalle numerose indisponibilità.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre al portiere Bouyer, ormai stabilmente aggregato alla prima squadra dopo l’infortunio alla spalla di Pietro Terracciano, per la sfida del Bluenergy Stadium sono stati chiamati altri cinque giocatori dell’Under 23: Perera, Malick Cissé, Vos, Ossola e Menon. Tutti e sei partiranno dalla panchina.

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Milan, sei giovani di Milan Futuro a disposizione

La convocazione rappresenta soprattutto una necessità dettata dall’emergenza, ma permette contemporaneamente ad alcuni dei migliori giovani del settore rossonero di vivere da vicino una partita di Serie A.

Perera e Malick Cissé saranno le alternative nel reparto arretrato, mentre Vos potrà essere utilizzato a centrocampo. Ossola completa le soluzioni sulla trequarti e Menon rappresenta invece un’opzione aggiuntiva per il reparto offensivo.

Non è detto che Amorim debba ricorrere a loro nel corso della partita, ma la loro presenza in panchina testimonia quanto sia diventato ristretto il margine di scelta del tecnico.

Da Torriani a Camarda: Milan, tanti giovani ormai nel gruppo

I sei convocati per Udine si aggiungono inoltre a una componente Under 23 che ormai fa parte stabilmente dell’orbita della prima squadra. Tra i giovani maggiormente coinvolti c’è Lorenzo Torriani, destinato a una nuova importante occasione europea dopo l’espulsione di Mike Maignan e la conseguente squalifica del capitano.

Nel gruppo di Amorim figurano inoltre Diawara, utilizzabile anche in difesa, e Davide Bartesaghi, ormai elemento molto più rodato ma ancora appartenente alla fascia d’età dell’Under 23. A loro si aggiungono Comotto, che ha fatto il suo esordio nel finale della trasferta di Bournemouth, Alphadjo Cissé e Francesco Camarda.

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Emergenza Milan, i giovani chiamati a dare una mano

Il Milan si trova dunque ad affrontare il momento più delicato della stagione con una rosa fortemente condizionata dagli infortuni. L’assenza contemporanea di diversi elementi costringe Amorim a fare affidamento anche sulle forze provenienti dal settore giovanile.

Per i sei ragazzi aggregati a Udine si tratta soprattutto di un’importante esperienza formativa. Bouyer, Perera, Malick Cissé, Vos, Ossola e Menon saranno infatti in panchina al Bluenergy Stadium, pronti a rispondere all’eventuale chiamata del tecnico in caso di necessità.