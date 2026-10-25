Udinese Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

Udinese Milan, tutto quello che c’è da sapere sull’ottava giornata del campionato di Serie A 2026/27, ecco dove poter seguire il match

Udinese-Milan è una delle sfide attese dell’ottava giornata di Serie A 2026-2027. Bianconeri e rossoneri si preparano a scendere in campo al Bluenergy Stadium, in una partita che promette emozioni e spettacolo. Per i tifosi che non potranno assistere all’incontro dal vivo, sarà possibile seguire il match comodamente da casa, in televisione oppure in streaming.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Udinese-Milan, dove vederla in diretta TV

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti per tutte le dieci gare di ogni giornata del campionato di Serie A nella stagione 2026-2027. Per guardare l’incontro sarà sufficiente accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e selezionare l’evento dalla schermata principale.

Udinese-Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

La visione è disponibile attraverso l’app DAZN sulle smart TV e su Sky Q. È inoltre possibile accedere al canale DAZN a pagamento tramite Sky, secondo le condizioni previste dal proprio abbonamento.

Orario del calcio d’inizio e telecronaca

Udinese-Milan è in programma domenica 25 ottobre, con calcio d’inizio indicato alle 20:45.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

La telecronaca su DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia-Giaccherini, pronta ad accompagnare gli spettatori durante tutti i novanta minuti.

Udinese-Milan in live streaming

Per seguire la gara fuori casa o in mobilità, basterà utilizzare DAZN su PC, smartphone o tablet, oppure accedere all’app tramite una smart TV compatibile.

Gli appassionati potranno così non perdere neppure un momento della sfida tra Udinese e Milan.

Anche Milannews24 seguirà la sfida del Vitality Stadium con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nell’undicesimo appuntamento stagionale del Milan.



