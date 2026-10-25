Amorim si affida subito a Ramos: il portoghese pronto a riprendersi la titolarità contro l’Udinese dopo il problema che lo aveva costretto al forfait in Europa League

Gonçalo Ramos è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Dopo aver saltato la trasferta di Bournemouth per un sovraccarico muscolare al soleo sinistro, l’attaccante portoghese ha recuperato rapidamente e sarà titolare oggi contro l’Udinese alla Dacia Areana.

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A fare il punto è il Corriere dello Sport, che ha dedicato al centravanti il titolo «Ramos chiamato agli straordinari». Gli esami effettuati tra mercoledì e giovedì non hanno evidenziato lesioni e il numero 9 ha potuto riprendere immediatamente gli allenamenti con la squadra. Sia la seduta di venerdì sia la rifinitura di ieri si sono svolte senza problemi.

Ramos, il Milan ha bisogno dei suoi gol

La situazione dell’organico rossonero rende ancora più importante la presenza di Ramos. Le numerose assenze non permettono ad Amorim di rinunciare al suo centravanti, che in questa stagione ha già realizzato tutti i gol messi a segno dalle punte del Milan.

Il portoghese ha finora dato soprattutto un contributo importante nel pressing e nel lavoro di raccordo con i compagni, percorrendo anche molti chilometri durante le partite. Ora, però, la richiesta principale è quella di tornare a essere decisivo nella sua zona naturale: l’area di rigore.

Gonçalo Ramos, un precedente speciale a Udine

La sfida contro l’Udinese rappresenta inoltre un ritorno in uno stadio che evoca un ricordo particolare per Ramos. Al Bluenergy Stadium, nell’agosto 2025, il portoghese segnò infatti nel recupero della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham, rete che permise ai francesi di trascinare la partita ai rigori e conquistare poi il trofeo.

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Questa volta la posta in palio sarà diversa, ma il Milan si aspetta nuovamente un contributo importante dal proprio numero 9.

Amorim si affida al suo centravanti

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come Ramos abbia mostrato segnali di crescita già contro l’Atalanta. Ora servirà un ulteriore passo avanti, soprattutto sul piano realizzativo.

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Con Pulisic e Hutchinson pronti ad agire sugli esterni e un sistema più vicino al 4-3-3, Amorim conta sulle caratteristiche del portoghese, già abituato a questo tipo di soluzione con il PSG e con la Nazionale. In una settimana che porterà il Milan ad affrontare anche Bologna e Inter, Ramos è chiamato agli straordinari e soprattutto a ritrovare il gol.