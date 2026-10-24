Milan Femminile, tris alla Ternana: Stokic trascina le rossonere con una doppietta

La squadra rossonera apre la quarta giornata di Serie A Femminile con una vittoria convincente per 3-0: Stokic decide la partita già nel primo tempo, poi Soffia chiude i conti nel finale. Tre punti preziosi per agganciare le umbre a quota sei in classifica

Il Milan Femminile riparte con una vittoria netta. Nell’anticipo della quarta giornata di Serie A Femminile, le rossonere superano la Ternana con un convincente 3-0, conquistando tre punti importanti dopo un avvio di campionato in cui serviva dare continuità ai risultati.

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La protagonista assoluta della gara è stata Stokic, autrice di una doppietta che ha indirizzato la sfida già nei primi 45 minuti. La formazione milanista ha saputo sfruttare le occasioni create, mettendo in discesa una partita fondamentale per il morale e per la classifica.

Stokic protagonista, Soffia chiude i conti

La doppietta della giocatrice rossonera ha permesso al Milan di gestire con maggiore tranquillità il resto dell’incontro. La Ternana ha cercato di reagire, ma le padrone di casa hanno mantenuto il controllo, senza concedere alle avversarie la possibilità di riaprire concretamente la partita.

Nel finale è arrivata anche la rete di Soffia, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-0 e completato una prestazione convincente della squadra milanista.

Milan, tre punti pesanti per la classifica

Il successo consente alle rossonere di agganciare proprio la Ternana a quota sei punti, rilanciando le proprie ambizioni in campionato.

Una vittoria importante non soltanto per il risultato, ma anche per la fiducia: il Milan porta a casa una prestazione concreta e guarda con maggiore serenità ai prossimi impegni della stagione.