MN24 – Anguissa nel mirino a parametro zero: pronto un triennale da 5 milioni più bonus

Anguissa è un obiettivo concreto dei rossoneri per giugno: previsti nuovi contatti con gli agenti per valutare la fattibilità dell’operazione, ma anche l’Inter segue con attenzione la situazione

Il Milan guarda al mercato estivo e punta Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista del Napoli sarebbe entrato concretamente nei piani della dirigenza rossonera, intenzionata a valutare un possibile colpo a parametro zero per rinforzare la mediana. Un’operazione che permetterebbe al club di aggiungere fisicità, esperienza e dinamismo senza dover sostenere costi per il cartellino.

Secondo quanto riportato da MilanNews24, sono previsti nuovi contatti con gli agenti del giocatore per approfondire la situazione contrattuale e capire se esistano le condizioni per arrivare a un’intesa in vista di giugno.

Milan-Anguissa, le cifre dell’operazione

L’ipotesi sulla quale si starebbe ragionando è quella di un contratto triennale senza opzioni, con uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione più bonus. Una proposta importante, che confermerebbe la volontà del Milan di investire su un profilo già abituato ai ritmi e alle pressioni del campionato italiano.

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Anguissa rappresenterebbe una soluzione interessante per aumentare il peso del centrocampo rossonero, grazie alle sue caratteristiche fisiche, alla capacità di recuperare palloni e alla progressione palla al piede. Qualità che potrebbero offrire nuove alternative nella costruzione della squadra per la prossima stagione.

Attenzione all’Inter: derby di mercato in vista?

La strada, tuttavia, non è priva di ostacoli. Sul centrocampista camerunese, infatti, ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter, pronta a valutare l’opportunità qualora si presentassero le condizioni favorevoli.

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La concorrenza nerazzurra potrebbe quindi trasformare la pista in un vero e proprio derby di mercato.

Per il Milan sarà fondamentale muoversi con anticipo e comprendere le richieste del giocatore. Anguissa è un obiettivo concreto, ma i prossimi contatti saranno decisivi per capire se l’interesse potrà trasformarsi in una trattativa vera e propria.