Il Milan ragiona sull’acquisto di Tresoldi ma l’Arsenal brucia i rossoneri: i Gunners preparano una ricca offerta già a gennaio! Ecco i dettagli

Il gioiello del Bruges, protagonista in Champions e conteso tra Italia e Germania, infiamma il mercato: Mikel Arteta fa sul serio per averlo subito

Il nome di Nicolò Tresoldi è ormai stabilmente al centro dei grandi riflettori del calcio europeo. L’attaccante classe 2004, protagonista di una crescita esponenziale e capace di incantare con la maglia del Bruges – trascinato anche nel recente successo per 3-0 contro il Lens, pur senza trovare la via della rete dopo la memorabile tripletta rifilata all’Inter –, sta facendo impazzire le big del continente.

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Mentre il Milan osserva la situazione forte della fede rossonera che il ragazzo nutre fin da bambino, a muovere passi concreti con grande decisione è l’Arsenal. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, i Gunners avrebbero deciso di rompere gli indugi per bruciare la concorrenza internazionale.

Accelerata dell’Arsenal: scout fissi in Belgio e la richiesta monstre da 60 milioni

La formazione allenata da Mikel Arteta non ha alcuna intenzione di temporeggiare. Le prestazioni del giovane centravanti, ancora conteso a livello di nazionali tra Italia e Germania, hanno convinto la dirigenza londinese a intensificare il pressing in vista della sessione di riparazione: «Gli scout saranno fissi al seguito del Bruges per monitorarlo, ma l’obiettivo della dirigenza dei Gunners resta quello di anticipare tutta la concorrenza e acquistarlo già a gennaio».

Il tecnico spagnolo ha chiesto esplicitamente un rinforzo di altissimo profilo per il reparto offensivo, ma l’operazione si prospetta tutt’altro che economica. Sempre secondo le indiscrezioni del Sun, per convincere il club belga a privarsi del proprio gioiello nel mercato invernale servirà un investimento imponente: la valutazione fatta dal Bruges si aggira intorno a non meno di 60 milioni di euro.

A questo punto si apre un vero e proprio intrigo di mercato: riuscirà il Milan a inserirsi concretamente in questa maxi-asta facendo leva sul forte legame affettivo del ragazzo per i colori rossoneri, o la potenza economica dell’Arsenal avrà la meglio?