Mercato Milan, ritorno di fiamma per Dalot? Il portoghese finisce nel mirino delle big italiane

L’ex rossonero potrebbe tornare in Serie A: secondo La Gazzetta dello Sport, Milan, Inter e Juventus hanno chiesto informazioni sul terzino del Manchester United

Il mercato del Milan potrebbe incrociare nuovamente il percorso di Diogo Dalot. Il terzino portoghese, attualmente in forza al Manchester United, è finito nel radar di diverse big italiane, pronte a valutare un eventuale ritorno in Serie A. Tra queste ci sono proprio i rossoneri, che conoscono già il giocatore per la sua precedente esperienza a Milano.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan, Inter e Juventus avrebbero già chiesto informazioni sul laterale lusitano. Un interesse che, almeno per il momento, non si è ancora tradotto in una trattativa concreta, ma che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

DALOT E IL MILAN, UN LEGAME CHE POTREBBE RIACCENDERSI

L’avventura italiana ha rappresentato una tappa importante nella crescita del portoghese, che aveva vestito la maglia rossonera prima di tornare stabilmente a Manchester. Il giocatore si troverebbe bene in Inghilterra, ma un ritorno nel campionato italiano potrebbe rappresentare un’opzione da valutare qualora si aprissero nuovi scenari contrattuali.

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Dalot è attualmente legato ai Red Devils fino al 30 giugno 2028. La sua situazione, dunque, non impone una cessione imminente: molto dipenderà dalle strategie del Manchester United e dall’eventuale evoluzione dei dialoghi per il futuro.

In passato anche la Roma aveva provato a portarlo in Italia attraverso un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, senza però riuscire a concludere l’affare.

Per il Milan, il possibile ritorno del portoghese sarebbe un’ipotesi da approfondire in relazione alle esigenze sulle corsie esterne e alle opportunità offerte dal mercato.

Al momento non ci sono trattative avanzate, ma l’interesse delle tre rivali italiane tiene aperto uno scenario da seguire con attenzione.