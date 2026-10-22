MN24 – Loftus-Cheek e il rinnovo: spunta l’ipotesi 2028 con opzione per un altro anno

Il centrocampista inglese Loftus-Cheek apre alla possibilità di prolungare il contratto con i rossoneri: sul tavolo un accordo fino al 2028, con opzione per il 2029

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek potrebbe essere ancora a tinte rossonere. Le parole pronunciate ieri in conferenza stampa non sarebbero casuali e riaccendono le discussioni sul possibile rinnovo del centrocampista inglese, attualmente legato al Milan da un contratto in scadenza il 30 giugno.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Secondo quanto riportato da MilanNews24, l’idea condivisa dal giocatore e dalla società sarebbe quella di prolungare l’attuale accordo fino al 2028, inserendo anche un’opzione per estendere il rapporto fino al 2029. Un’ipotesi che testimonia la volontà di trovare una soluzione capace di soddisfare entrambe le parti e garantire continuità al percorso del centrocampista a Milano.

INGAGGIO PIÙ BASSO E FIDUCIA DI AMORIM: ORA SERVONO LE RISPOSTE SUL CAMPO

Il nodo principale della trattativa riguarderebbe l’aspetto economico. Loftus-Cheek percepisce attualmente circa 4,2 milioni di euro, ma il nuovo accordo potrebbe prevedere una riduzione dell’ingaggio fino a una cifra vicina ai 3,5 milioni. Una revisione che permetterebbe al club di contenere i costi, mantenendo comunque in rosa un giocatore dotato di fisicità, inserimenti e qualità tecniche.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Sul possibile rinnovo ci sarebbe anche l’apertura di Ruben Amorim, favorevole alla permanenza dell’inglese. Il tecnico, tuttavia, si aspetta ulteriori conferme direttamente dal terreno di gioco.

Le ultime prestazioni contro Salisburgo e Atalanta, sia da titolare sia da subentrato, hanno offerto segnali incoraggianti. Adesso Loftus-Cheek è chiamato a dare continuità alle proprie prove per convincere definitivamente il Milan.

Il rinnovo resta un’ipotesi concreta, ma le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per trasformare le intenzioni in un accordo.



