Bournemouth Milan, Rose in conferenza: «Sfidiamo un gigante europeo. Abbiamo fiducia e grande slancio»

Il tecnico dei Cherries presenta la storica serata di Europa League, ricordando le radici del club e suonando la carica in vista del match contro i rossoneri

Alla vigilia della prestigiosa sfida contro il Milan, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League, l’allenatore del Bournemouth Marco Rose è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della sua squadra e l’importanza storica dell’appuntamento per il club inglese.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

La portata della partita e il ricordo del passato

Interrogato sulla rilevanza della sfida contro la formazione rossonera nell’ultrasecolare storia delle Cherries, il tecnico tedesco ha voluto rendere omaggio al percorso compiuto dal club negli anni, pur non nascondendo la grande emozione per un evento di respiro internazionale:

«È una partita enorme, una grande sfida e non vediamo l’ora di giocarla. Però, penso che molti anni fa il club abbia affrontato un incontro ben più vitale, dopo la penalizzazione in classifica, quando c’era da vincere l’ultima gara in casa e Steve Fletcher segnò quel gol decisivo. Non si tratta di Fletch in sé, ma di tutta la squadra: è stato grazie a quelle fondamenta se oggi siamo qui a giocarci appuntamenti di questo tipo, e siamo davvero entusiasti. Domani arriva un gigante del calcio europeo, ma ci sentiamo pronti. Amiamo disputare partite di questo livello e domani ce la giocheremo a viso aperto». Bournemouth-Milan puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

La fiducia del gruppo e lo slancio positivo

Sullo stato di forma della rosa e sulle motivazioni che accompagnano la formazione britannica all’impegno europeo, Rose ha sottolineato l’ottima risposta del gruppo nelle ultime uscite e la voglia di dare continuità ai risultati:

«Fino a cinque, sei o sette giorni fa parlavamo di ben altri argomenti; ora invece arriviamo da due vittorie consecutive e abbiamo grande fiducia. Ma anche prima di queste ultime due gare, vi ho sempre detto che vedevo la squadra consapevole dei propri mezzi fin dai primi minuti di ogni partita. Adesso abbiamo creato un ottimo slancio e dobbiamo sfruttarlo al meglio domani»