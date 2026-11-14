Il Milan Femminile pareggia a Napoli, Bakker avverte: «Dobbiamo gestire meglio le partite»

Il Milan Femminile pareggia contro il Napoli Women 3-3 dopo essere passate due volte in vantaggio. Le parole dell’allenatrice Suzanne Bakker

Nella settima giornata di Serie A Women, il Milan Femminile ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive pareggiando 3-3 sul campo del Napoli Women. Una gara ricca di emozioni, con le rossonere capaci di rimontare dopo il vantaggio iniziale delle padrone di casa e di riportarsi avanti nel finale, prima del definitivo pareggio di Giordano.

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha analizzato la prestazione ai microfoni dei canali ufficiali del club, sottolineando soprattutto la capacità della squadra di reagire nei momenti difficili.

Milan Femminile, Bakker sulla rimonta

SULLA PARTITA – «L’inizio della nostra partita non è stato dei migliori, ma abbiamo lottato. La rimonta è stata importante. Penso che abbiamo controllato la partita nel primo tempo. Eravamo in vantaggio all’intervallo sul 2-1, quindi penso che sia stato fatto un buon lavoro nel primo tempo».

SULLA RIPRESA – «Poi nella ripresa hanno segnato il secondo gol, eppure siamo state di nuovo forti. Abbiamo segnato un terzo gol che credo sia stato davvero bello, ma poi dobbiamo gestire meglio la partita perché eravamo in vantaggio e fare scelte migliori sia in fase offensiva che in quella difensiva».

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SUL RISULTATO – «Non possiamo cambiare questo risultato e naturalmente c’è delusione per il risultato. Possiamo portare a Milano solo un punto, quindi lo analizzeremo come facciamo di solito e poi ci sarà un’ultima partita prima della sosta per le nazionali».

Il 3-3 permette comunque al Milan Femminile di interrompere la serie negativa e di muovere la classifica dopo le due sconfitte consecutive. La squadra di Bakker dovrà ora lavorare sugli aspetti evidenziati dalla propria allenatrice, soprattutto sulla gestione dei momenti della partita dopo essere riuscita a riportarsi in vantaggio.