Milan Primavera, manita al Monza: primo successo esterno per i rossoneri di Renna

Grande prova dei giovani milanisti nella nona giornata di campionato: un netto 5-0 in Brianza, con Zaramella protagonista assoluto grazie a una doppietta. A segno anche Anastasio, Grassini e Messaoudi
Si chiude con una vittoria larghissima il mese di ottobre del Milan Primavera, protagonista di una prestazione convincente sul campo del Monza. I ragazzi di Renna si impongono con un netto 5-0 nella nona giornata di campionato, conquistando il primo successo esterno della stagione e dando continuità alla vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Catanzaro.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Una partita praticamente senza storia, con i rossoneri capaci di prendere in mano le redini del gioco fin dai primi minuti, gestendo il possesso e imponendo il proprio ritmo agli avversari. Una superiorità evidente, trasformata in cinque reti e in tre punti preziosi per la classifica.
Grande soddisfazione anche per i marcatori, a partire dal capitano Mattia Zaramella, autore di una doppietta e sempre più protagonista del reparto offensivo. Per lui si tratta della seconda partita consecutiva a segno, dopo la rete realizzata nell’ultimo turno contro la Fiorentina.
Nel tabellino dei marcatori figura anche Max Anastasio, che conferma il proprio buon momento andando in gol per la seconda gara di fila. A completare la cinquina ci pensano invece Riccardo Grassini e Yanis Messaoudi, entrambi alla prima marcatura assoluta nella categoria Primavera.
Un successo che premia il lavoro quotidiano svolto al PUMA House of Football e permette al Milan di ritrovare una vittoria esterna che mancava dalla scorsa stagione. I rossoneri salgono così a 13 punti in classifica, guardando con rinnovato entusiasmo al prossimo impegno.
A inaugurare novembre sarà la sfida casalinga contro l’AlbinoLeffe, neopromosso, in programma domenica 8. L’obiettivo sarà dare seguito a una prestazione che rappresenta un’importante iniezione di fiducia per tutto il gruppo di Renna.