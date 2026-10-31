Milan, i numeri di Amorim: 18 punti dopo nove giornate, serve un cambio di passo rispetto al passato

I rossoneri hanno conquistato 18 punti nelle prime nove partite di Serie A, replicando il rendimento dello scorso campionato. Le statistiche Opta evidenziano però un dato interessante

Il Milan prosegue il proprio cammino in campionato con un rendimento che presenta alcune analogie con quello della passata stagione. Dopo le prime nove giornate di questa Serie A, la formazione rossonera ha infatti conquistato 18 punti, esattamente lo stesso bottino ottenuto nello stesso momento dello scorso campionato.

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Un dato che permette di fare un primo confronto con il recente passato e che assume particolare interesse considerando le ambizioni del club e le aspettative legate al nuovo percorso tecnico.

A fornire un ulteriore spunto di riflessione sono le statistiche pubblicate da Opta. Nelle ultime sei stagioni disputate in Serie A, infatti, il Milan è riuscito in cinque occasioni a raggiungere almeno 21 punti dopo le prime dieci giornate. L’unica eccezione è rappresentata proprio dalla stagione 2024/25, quando i rossoneri si erano fermati a quota 17.

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Il dato attuale, dunque, racconta di una squadra che ha replicato il rendimento iniziale della precedente annata, ma che dovrà necessariamente cercare di alzare il livello per mantenersi in linea con gli standard raggiunti negli ultimi anni.

Le prossime partite saranno fondamentali per capire quale potrà essere il reale percorso del Diavolo. L’obiettivo è trovare maggiore continuità e trasformare i punti raccolti finora in una base solida per inseguire le ambizioni stagionali.