Allenamento Milanello: allenamenti e novità da casa Milan

Allenamento Milanello, le ultime notizie di formazione Milan in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da casa Milan

Allenamento Milanello: Tutte le news Milan e gli aggiornamenti su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Milanello.

Allenamento Milan, le ultime

Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, il Milan di Ruben Amorim si prepara all’impegno europeo contro il Salisburgo.

Questa la formazione titolare dei rossoneri.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.

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Calendario Serie A: le partite in programma

Classifica Serie A 2026/2027

ROMA 12

INTER 12

LAZIO 10

COMO 10

ROMA 9

CAGLIARI 9

MILAN 8

JUVENTUS 7

SASSUOLO 7

FROSINONE 7

NAPOLI 6

ATALANTA 6

LECCE 6

UDINESE 4

TORINO 3

FIORENTINA 3

PARMA 1

BOLOGNA 1

MONZA 1

GENOA 1

VENEZIA 0

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