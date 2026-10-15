 Allenamento Milanello: allenamenti e novità da casa Milan
Home > Milanello > Allenamento Milanello: alle 18.45 il calcio d’inizio del match europeo contro il Salisburgo. Camarda e Tomori titolari
Milanello

Allenamento Milanello: alle 18.45 il calcio d’inizio del match europeo contro il Salisburgo. Camarda e Tomori titolari

Redazione Milan News 24
Published 4 ore fa il 15 Ottobre 2026
By
Milan femminile

Allenamento Milanello, le ultime notizie di formazione Milan in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da casa Milan

Allenamento Milanello: Tutte le news Milan e gli aggiornamenti su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Milanello.

Allenamento Milan, le ultime

Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, il Milan di Ruben Amorim si prepara all’impegno europeo contro il Salisburgo.

Questa la formazione titolare dei rossoneri.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.

Diffidati Milan: chi sono i giocatori a rischio squalifica

Squalificati Milan: chi sono i giocatori assenti nel prossimo turno

Infortunati Milan: il punto sull’infermeria

Gabbia problema alla caviglia, da valutare convocazione contro la Juve

Lazio Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Lazio Milan, sabato 12 settembre alle 18 sarà visibile su DAZN.

Calendario Serie A: le partite in programma

Classifica Serie A 2026/2027

ROMA 12
INTER 12
LAZIO 10
COMO 10
ROMA 9
CAGLIARI 9
MILAN 8
JUVENTUS 7
SASSUOLO 7
FROSINONE 7
NAPOLI 6
ATALANTA 6
LECCE 6
UDINESE 4
TORINO 3
FIORENTINA 3
PARMA 1
BOLOGNA 1
MONZA 1
GENOA 1
VENEZIA 0

LEGGI LE ULTIME NOTIZIE DI CASA MILAN

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

×