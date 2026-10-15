Allenamento Milanello: allenamenti e novità da casa Milan

Allenamento Milanello, le ultime notizie di formazione Milan in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da casa Milan
Allenamento Milanello: Tutte le news Milan e gli aggiornamenti su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Milanello.
Allenamento Milan, le ultime
Dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, il Milan di Ruben Amorim si prepara all’impegno europeo contro il Salisburgo.
Questa la formazione titolare dei rossoneri.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.
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Calendario Serie A: le partite in programma
Classifica Serie A 2026/2027
ROMA 12
INTER 12
LAZIO 10
COMO 10
ROMA 9
CAGLIARI 9
MILAN 8
JUVENTUS 7
SASSUOLO 7
FROSINONE 7
NAPOLI 6
ATALANTA 6
LECCE 6
UDINESE 4
TORINO 3
FIORENTINA 3
PARMA 1
BOLOGNA 1
MONZA 1
GENOA 1
VENEZIA 0