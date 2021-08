Allenamento Milanello: allenamenti e novità da casa Milan

Tutti gli aggiornamenti in casa Milan su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Milanello.

I rossoneri si preparano per la prossima amichevole estiva contro il Valencia, in programma il 4 agosto, ore 20.30. Kjaer dovrebbe rientrare in gruppo nel fine settimana. Ibrahimovic inizierà il lavoro sul campo tra pochi giorni.

Probabili formazioni Milan: le ultime sulle possibili scelte di Pioli

Milan 4-2-3-1: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Diffidati Milan: chi sono i giocatori a rischio squalifica

Nel Milan sono in diffida Bennacer, Calhanoglu, Dalot, Hernandez, Rebic.

Milan streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la gara

Sampdoria-Milan Dazn-Sky