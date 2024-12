Fonseca Milan, gesto distensivo di Ibrahimovic e Furlani? L’ultima novità fa tornare il sereno in casa rossonera: cosa è successo

Fonseca Milan, il tecnico con tutta la squadra, Ibrahimovic e Furlani è presente a San Siro per la festa del settore giovanile: torna il sereno?

Come riportato da Daniele Longo, noto esperto di mercato, sul proprio profilo di X, potrebbe tornare in sereno in casa Milan dopo lo sfogo di ieri sera di Paulo Fonseca dopo la sfida vinta a fatica in Champions League contro la Stella Rossa:

PAROLE – «Fonseca e tutta la squadra presente alla festa del settore Giovanile a San Siro. Presenti anche Ibrahimovic e Furlani».