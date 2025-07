Calciomercato Milan, arrivano conferme! Tare guarda in casa Real Madrid per rinforzare la rosa. Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan continua la sua ricerca di un terzino sinistro e un nome sta emergendo con forza nelle ultime ore: Fran Garcia. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l’esterno spagnolo del Real Madrid sarebbe il profilo più caldo per rinforzare la fascia sinistra rossonera. Al momento, tuttavia, non esisterebbe ancora una vera e propria trattativa tra i due club.

L’interesse del Milan per Garcia è strettamente legato alle dinamiche di mercato del Real Madrid. Nelle scorse ore, infatti, i Blancos hanno piazzato un colpo importante, chiudendo l’acquisto di Carreras per ben 50 milioni di euro dal Benfica. L’arrivo di Carreras, unito alla presenza di un altro terzino di livello come Ferland Mendy, potrebbe spingere il Real Madrid a considerare la cessione proprio di Fran Garcia.

La Situazione al Real Madrid e le Possibili Implicazioni per il Milan

La sovrabbondanza di esterni sinistri nella rosa di Xabi Alonso aprirebbe la strada a una possibile partenza di Garcia, che vedrebbe ridotti i suoi spazi. Questa situazione fa gola al Milan, che monitora attentamente l’evolversi della situazione. Il costo del cartellino di Garcia, unito al suo ingaggio, potrebbe rientrare nei parametri economici del club rossonero, sempre attento a cogliere le opportunità che si presentano sul mercato.

Il talento di Garcia, unito alla sua giovane età e al fatto di essere cresciuto nella cantera del Real Madrid, lo rende un profilo particolarmente interessante per il progetto del Milan, che punta su giocatori con ampi margini di crescita. Se il Real Madrid dovesse effettivamente decidere di cederlo, il Milan potrebbe affondare il colpo per assicurarsi un rinforzo importante per la difesa. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se l’interesse si trasformerà in una vera e propria trattativa tra i due giganti europei.