Santiago Gimenez, auguri social dal Milan: il messicano compie 25 anni -VIDEO

Santiago Gimenez, il Milan festeggia il compleanno dell’attaccante che punta al riscatto dopo l’infortunio

Oggi, 18 aprile, è una giornata speciale in casa rossonera: Santiago Gimenez festeggia il suo compleanno spegnendo 25 candeline. Il club di Via Aldo Rossi ha voluto celebrare la ricorrenza con un post dedicato su Instagram, accompagnato da un messaggio affettuoso: “È il compleanno del Bebote. Tanti auguri Santi”. Un gesto che testimonia la vicinanza della società al centravanti messicano, arrivato a titolo definitivo dal Feyenoord nel gennaio 2025 per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

L’avventura di Santiago Gimenez con la maglia del Milan è stata finora caratterizzata da diverse sfide, soprattutto sul piano fisico. Il numero 7 rossonero è infatti rientrato solo di recente da un lungo infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box per diversi mesi, frenandone l’inserimento e la continuità prestazionale. Nonostante lo stop forzato, il “Bebote” ha collezionato finora 13 presenze stagionali, riuscendo a mettere a segno un gol.

Il finale di stagione e la caccia al gol

Con il recupero fisico ormai completato, il messicano rappresenta una risorsa preziosa per il finale di campionato. In un momento in cui l’attacco rossonero ha faticato a trovare la via della rete con regolarità, la fame di Santiago Gimenez potrebbe rivelarsi decisiva per blindare il posto in Champions League. I tifosi si aspettano che il classe 2001 possa finalmente mostrare quel fiuto del gol che lo aveva reso una stella in Olanda, trasformando questo compleanno nel punto di partenza per un nuovo capitolo vincente della sua carriera milanista.

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