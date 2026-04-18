Mercato Milan, Kean torna alla ribalta per l’attacco rossonero: tra la variabile Allegri e i dubbi del club. I dettagli

Mercato Milan, Kean resta tra i nomi papabili per l’attacco rossonero, ma i dubbi sul centravanti persistono. Ecco tutti i dettagli

Il nome di Moise Kean torna a infiammare l’asse di mercato tra Milano e Firenze. L’attaccante, che a febbraio ha compiuto 26 anni, è finito prepotentemente nel mirino del Milan per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Come analizzato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, l’operazione presenta però diverse incognite, a partire dal costo del cartellino: sul contratto del giocatore pende infatti una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, cifra che la dirigenza rossonera non ha intenzione di versare interamente, confidando nella possibilità di trattare con la Fiorentina su basi differenti.

Mercato Milan, variabile Allegri e rendimento altalenante: i dubbi sul colpo Kean

Il futuro dell’operazione è strettamente legato alla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, essendo il tecnico livornese il primo estimatore del classe 2000.

«Moise Kean ha un vantaggio e uno svantaggio allo stesso tempo: sul suo contratto c’è un prezzo fissato a tavolino… ma un prezzo alto. Il Milan non ha intenzione di pagare la clausola da 62 milioni fissata dalla Fiorentina, però Kean è un giocatore seguito, che a Massimiliano Allegri piace da tempo. Qui la prima variabile: Max sarà ancora l’allenatore del Milan tra tre mesi? La seconda: la Fiorentina può trattare, ma scenderebbe sotto i 50 milioni? Con Kean si prende una punta ancora piuttosto giovane, testata in Italia, che però ha avuto due sole stagioni molto prolifiche in carriera: con il Psg nel 2020-21 ha segnato 17 gol, con la Fiorentina nel 2024-25 è arrivato a 25. Negli ultimi mesi, invece, alti e bassi».

Il profilo di Kean convince per l’esperienza maturata in Serie A e la capacità di incidere sotto porta, dimostrata soprattutto nella straordinaria annata passata in maglia viola. Tuttavia, il recente calo di rendimento e le pretese economiche di Fabio Paratici (nuovo uomo mercato della Fiorentina) impongono prudenza. Il Milan potrebbe provare a inserire delle contropartite tecniche per abbassare la parte cash, ma tutto dipenderà dalla conferma di Allegri e dalla reale volontà del club toscano di scendere sotto il muro dei 50 milioni.