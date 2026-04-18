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Mercato Milan, Fullkrug non verrà riscattato: ecco quale sarà il suo futuro! Un club già interessato
Mercato Milan, Fullkrug non verrà riscattato: ecco quale sarà il suo futuro! Un club già interessato. Segui le ultimissime
Il mercato dei rossoneri entra nel vivo in vista della prossima stagione, con le prime certezze che iniziano a delinearsi sul fronte delle partenze. Sembra ormai definito, infatti, il destino di Niclas Fullkrug, approdato a Milano durante la sessione di gennaio. Nonostante l’impegno profuso, il Diavolo non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.
Fullkrug verso il ritorno in Premier League (ma solo di passaggio)
Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Florian Plettenberg di Sky Sport Germania tramite un post su X, il futuro di Niclas Fullkrug sarà lontano dall’Italia. Il West Ham, club proprietario del cartellino, è ormai convinto che il Milan rinuncerà all’opzione d’acquisto.
Tuttavia, il ritorno a Londra del calciatore potrebbe essere solo temporaneo. Sullo sfondo si è già palesato l’interesse del Wolfsburg, club di Bundesliga pronto a riportare in patria il giocatore. Un dettaglio non trascurabile riguarda il contratto di Fullkrug con gli “Hammers”: l’accordo resterebbe valido anche in caso di retrocessione del club inglese, sebbene con una drastica riduzione dello stipendio del 50%. Con l’addio di Fullkrug, il Diavolo libera un posto importante in rosa