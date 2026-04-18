Mercato Milan, arrivano importanti aggiornamenti sull’affare Gila: ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, spuntano nuovi aggiornamenti sull’affare legato a Mario Gila: ecco tutti i dettagli del colpo rossonero

Il Milan è già proiettato verso il mercato estivo con l’obiettivo chiaro di blindare la difesa. Come riportato da Tuttosport, la priorità assoluta resta Mario Gila della Lazio. Il centrale spagnolo è balzato in cima alle preferenze della dirigenza di via Aldo Rossi e il primo passo fondamentale è già stato compiuto. Resta ora da intavolare la trattativa con il club biancoceleste, storicamente bottega cara, per trovare la quadra economica definitiva.

«Il preferito resta Mario Gila della Lazio, il quale ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero, mentre è ancora da impostare la trattativa con il club biancoceleste» sottolineano le indiscrezioni mattiniere. L’apertura del giocatore rappresenta un vantaggio competitivo non indifferente per i rossoneri, intenzionati a regalare a Massimiliano Allegri almeno un paio di volti nuovi per la retroguardia.

Mercato Milan, la pista Diomande: l’asse con l’agenzia di Goretzka

Oltre a Gila, nelle ultime ore ha preso quota un profilo internazionale di grande prospettiva: Ousmane Diomande, centrale classe 2003 in forza allo Sporting Lisbona. La trattativa potrebbe essere facilitata dai rapporti diplomatici già avviati per altri obiettivi di mercato.

«È intanto spuntato un nuovo nome per la retroguardia milanista, vale a dire quello di Ousmane Diomande, difensore classe 2003 dello Sporting Lisbona che è seguito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Leon Goretzka, anche lui da tempo nel mirino del Diavolo». L’agenzia Roof, che gestisce entrambi i calciatori, è in costante contatto con il Milan, rendendo Diomande un’opzione concreta per fisicità e futuribilità, caratteristiche che mancano all’attuale scacchiere difensivo milanista.