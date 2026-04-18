Musah, tra Atalanta e Milan: qual è il futuro del centrocampista? La notizia

Musah farà ritorno al Milan al termine della stagione? Arrivano aggiornamenti in tal senso

Il futuro di Yunus Musah sembra allontanarsi definitivamente da Bergamo. Dopo una stagione vissuta all’ombra di un’ambiziosa Atalanta, il centrocampista statunitense si prepara a fare le valigie per tornare alla base. Secondo quanto riferito dagli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la società orobica avrebbe preso una decisione definitiva: il diritto di riscatto non verrà esercitato.

L’esperienza all’Atalanta: un addio senza riscatto

Trasferitosi in nerazzurro la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, Musah non è riuscito a convincere pienamente l’ambiente della “Dea”. Nonostante le premesse fossero incoraggianti, il dinamismo del giovane talento americano non ha trovato la giusta continuità nel sistema tattico di Gian Piero Gasperini.

L’Atalanta, nota per la sua gestione oculata e strategica del parco giocatori, ha valutato che l’investimento necessario per il riscatto a titolo definitivo non sia in linea con il rendimento offerto dal calciatore durante l’annata. Di conseguenza, alla scadenza naturale dell’accordo, Musah farà ufficialmente ritorno al Milan.

Il nodo Milan: Musah non rientra nei piani di Allegri

Il rientro a Milanello, tuttavia, rischia di essere solo di passaggio. La situazione tecnica in casa rossonera è profondamente mutata e, secondo le indiscrezioni dei ben informati, il profilo del classe 2002 non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano, alla ricerca di profili con caratteristiche differenti per il suo centrocampo, avrebbe già dato il via libera per una nuova cessione. Musah si ritrova così in una posizione delicata: un giovane di talento, ma senza una collocazione precisa nel progetto tattico del Milan attuale.

Quale futuro per il centrocampista americano?

La dirigenza rossonera è già al lavoro per evitare che il valore del giocatore si svaluti. L’obiettivo della società è quello di cercare una nuova sistemazione che possa garantire al calciatore minutaggio e, possibilmente, una cessione a titolo definitivo o un nuovo prestito con obbligo di riscatto.

I mercati esteri, in particolare la Premier League e la Liga (dove Musah si era messo in luce con la maglia del Valencia), restano le finestre più probabili. Saranno settimane intense per il management del Milan, chiamato a gestire un esubero di lusso in una sessione di mercato che si preannuncia caldissima.

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