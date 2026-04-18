Mercato Milan, le cifre dell’offerta per Goretzka. Intanto per la difesa spunta un nuovo nome…

Mercato Milan, ecco le cifre dell’offerta rossonera per Goretzka. Per la difesa, oltre Gila, spunta un altro nome

Mentre la squadra è concentrata sul finale di campionato per blindare il pass Champions, la dirigenza di via Aldo Rossi sta già gettando le basi per il calciomercato estivo. L’allenatore Massimiliano Allegri è stato chiaro: servono rinforzi di esperienza in ogni reparto. In cima alla lista dei desideri per il centrocampo c’è Leon Goretzka, che si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco. Il Milan vuole bruciare la concorrenza internazionale e ha già avviato contatti serrati con l’agenzia Roof.

«Il Milan ha messo sul piatto un triennale da 5 milioni netti a stagione più un bonus alla firma di qualche milioncino per il mediano classe 1995, vogliono giocare d’anticipo perchè sanno che c’è una folta concorrenza per Goretzka: su di lui ci sono infatti in pressing in particolare Tottenham e Arsenal, mentre in Italia piace anche a Napoli e Juventus» riferisce Tuttosport. La strategia è dunque quella di chiudere l’accordo il prima possibile per evitare aste al rialzo con i club di Premier League.

Mercato Milan, obiettivo difesa: spunta Diomande e resta viva la pista Gila

Non solo centrocampo, però: i colloqui con l’agenzia Roof hanno portato alla luce il profilo di Ousmane Diomande, centrale classe 2003 dello Sporting Lisbona. Il giovane ivoriano è molto apprezzato per la sua fisicità e abilità nel gioco aereo, caratteristiche ritenute necessarie per completare il pacchetto arretrato rossonero. Resta caldissima anche la pista che porta a Mario Gila della Lazio. «Il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Milanello», confermando la volontà del club di inserire almeno due nuovi innesti nella retroguardia per la prossima stagione.