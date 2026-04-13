Settore Giovanile Milan, l’Atalanta porta croce e delizia ai rossoneri: Cresta vince, Parolo perde e viene superato. Le ultime

Settore Giovanile Milan, weekend post pasquale amaro per le Under: Parolo e Baldo perdono punti, Cresta l’unico a vincere. I risultati e la classifica aggiornata dopo la 25esima giornata

Una settimana non felice per il Settore Giovanile Milan che in 3 scontri porta a casa solo 3 punti fra Under 15, 16 e 17: merito dei più piccoli, per inciso. Ecco di seguito i risultati aggiornati e la situazione di classifica dei rossoneri, dopo la 25esima giornata di campionato. Il Milan Under 15 ha vinto una partita delicatissima in casa contro l’Atalanta, esito finale 3-1 in favore dei giovanissimi diavoli. Una vittoria tanto bella quanto importante che permette ai ragazzi di mister Cresta di blindare il primo posto nel girone proprio grazie allo scontro diretto a favore.

Una sconfitta interna invece per il Milan Under 16 di Parolo, che ha perso 2-3 contro l’Atalanta. Con questo risultato i ragazzi scivolano al secondo posto, l’Inter ora è in testa. Un solo punto divide le capoliste, tutto si deciderà nella prossima giornata. Continua a non ingranare l’Under 17 di Baldo, sconfitta però da una delle migliori squadre del girone, il Verona vince in casa per 2-1. Attenzione massima perché il Milan, attualmente quinto, rischia di non accedere ai playoff, saranno bagarre sino all’ultimo: alle spalle Cagliari e Venezia non intendono mollare.