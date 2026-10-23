MN24 – Calciomercato Milan, rinnovo Rabiot sempre più vicino: nuovo contratto fino al 2030 e ingaggio da oltre 6 milioni

Dialoghi positivi tra la dirigenza rossonera e la madre agente del centrocampista francese: sul tavolo un prolungamento di due anni e un adeguamento economico importante per blindare uno dei punti di riferimento della squadra

Il Milan accelera per il rinnovo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è diventato un elemento importante per il progetto rossonero e la società vuole garantirsi la sua permanenza anche nelle prossime stagioni. Le parti, secondo quanto riportato da MilanNews24, sarebbero ormai molto vicine a trovare un’intesa definitiva, con dialoghi positivi tra il club e la madre agente del giocatore.

Milan-Rabiot, le cifre del possibile rinnovo

L’attuale contratto del francese è in scadenza nel 2028, con un’opzione a favore del Milan per prolungarlo fino al 2029. La nuova proposta prevede invece un accordo fino al 2030, accompagnato da un’ulteriore opzione per la società rossonera che consentirebbe di estendere il rapporto fino al 2031.

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Un segnale chiaro della volontà del club di puntare ancora su Rabiot, assicurandosi continuità tecnica e fisica in un reparto fondamentale per gli equilibri della squadra.

Anche sul piano economico è previsto un adeguamento significativo. L’ingaggio attuale, pari a circa 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, dovrebbe salire a una cifra superiore ai 6 milioni, sempre bonus compresi.

Dialoghi positivi: il Milan vuole blindare il francese

La trattativa starebbe procedendo in un clima favorevole, con le parti impegnate a definire gli ultimi dettagli. La volontà di proseguire insieme rappresenta una base importante per arrivare alla firma.

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Per il Milan, rinnovare Rabiot significherebbe consolidare il centrocampo e confermare la fiducia in un giocatore considerato centrale nel progetto tecnico.

L’intesa non è ancora ufficiale, ma i segnali descritti da MilanNews24 sono incoraggianti: la fumata bianca potrebbe avvicinarsi.