Il Milan è il Milan: ecco il vero problema rossonero. Basta vivere di ricordi, serve tornare grandi

Continuare a ripetere che il Milan è il Milan non basta più: la storia impone rispetto, ma non garantisce vittorie. Il Diavolo deve ritrovare la propria identità attraverso il lavoro

C’è una frase che nel mondo rossonero risuona da sempre: il Milan è il Milan. Una dichiarazione d’identità, una rivendicazione d’orgoglio, un richiamo a una storia che ha pochi eguali nel calcio mondiale. Eppure, proprio questa frase rischia di essere diventata uno dei problemi del Milan di oggi.

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Perché il Milan è stato il Milan. Lo è nella sua storia, nei trofei conquistati, nelle notti europee che hanno fatto sognare generazioni di tifosi. Ma il Milan di oggi non è ancora quello che pretende di essere. E continuare a confondere ciò che rappresenta con ciò che attualmente è significa alimentare aspettative che non sempre trovano riscontro nella realtà.

Non basta indossare una maglia gloriosa per essere automaticamente una squadra dominante. Non basta evocare Maldini, Baresi, Van Basten o Kaká per ritrovare quella mentalità vincente. La grandezza non si eredita per diritto divino: si costruisce, si alimenta e si difende ogni giorno.

Basta drammi: perdere non è un fallimento del progetto

E qui arriviamo a un altro punto fondamentale. Non si può trasformare ogni sconfitta in una crisi e ogni pareggio in una catastrofe. Il calcio è fatto di momenti, errori, avversari, episodi e percorsi che richiedono tempo. Una squadra può sbagliare una partita senza essere improvvisamente diventata incapace. Un allenatore può prendere una decisione discutibile senza dover essere messo in discussione il giorno successivo.

Questo non significa accettare tutto. Significa distinguere tra un incidente di percorso e un problema strutturale, tra una prestazione negativa e una squadra che non cresce. La critica è necessaria, soprattutto per un club con le ambizioni del Milan. Ma deve essere lucida, proporzionata e orientata a capire cosa non funziona.

Il tifo non deve diventare un tribunale permanente. E allo stesso tempo, la società non può nascondersi dietro la pazienza dei tifosi per giustificare qualsiasi mancanza.

Cardinale e dirigenza: il Milan deve tornare a essere il Milan

La responsabilità più grande appartiene a chi costruisce la squadra. A chi sceglie i giocatori, definisce le strategie, investe sul mercato e stabilisce una direzione tecnica. Se il Milan vuole tornare stabilmente ai vertici, deve smettere di vivere di paragoni con il passato e iniziare a costruire un presente all’altezza del proprio nome.

Servono programmazione, competenza, investimenti mirati e continuità. Serve una rosa equilibrata, con titolari affidabili e alternative capaci di mantenere alto il livello. Serve un progetto tecnico comprensibile, che non venga rimesso in discussione a ogni risultato negativo. E serve soprattutto una proprietà che sappia dimostrare le proprie ambizioni con decisioni concrete.

Il punto non è spendere senza criterio o pretendere di vincere sempre. Nessuno può garantire trofei. Il punto è creare le condizioni per competere davvero, riducendo gli errori e imparando da quelli commessi.

Il passato è un patrimonio, non una soluzione

Il Milan ha il dovere di ricordare chi è stato, ma soprattutto di lavorare per tornare a esserlo. La sua storia deve rappresentare uno stimolo, non una coperta sotto cui nascondere le difficoltà del presente.

Ecco perché ripetere che «il Milan è il Milan» non basta più. Bisogna dimostrarlo sul campo, nelle scelte societarie, nella qualità della rosa e nella capacità di affrontare le difficoltà senza perdere la direzione.

Ai tifosi spetta il compito di sostenere, criticare quando necessario e pretendere serietà. Alla società quello di costruire una squadra credibile. All’allenatore e ai giocatori quello di trasformare le idee in prestazioni.

Senza isterismi, ma anche senza alibi.

Il Milan non deve dimostrare di essere grande a ogni partita: deve lavorare per tornare grande nel tempo. Perché la grandezza non è una frase da ripetere dopo una vittoria o da rimpiangere dopo una sconfitta. È un obiettivo da conquistare, giorno dopo giorno.

E forse il primo passo è proprio questo: smettere di chiedersi perché il Milan non sia più quello di una volta e cominciare finalmente a costruire il Milan che vuole diventare.