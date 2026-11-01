Pulisic, momento magico tra rinnovo e gol nel derby: «Milano è rossonera, questa è casa mia» – Milan News 24

L’americano stende l’Inter ed esalta Gerry Cardinale, che lo incorona «frontman» del progetto AC Milan

Il rinnovo di contratto e l’ennesimo gol nel Derby: Christian Pulisic sta vivendo un periodo importante della sua avventura rossonera. Gerry Cardinale, nelle varie interviste rilasciate prima della partita contro l’Inter, l’ha definito il suo «frontman» – l’uomo immagine del progetto rossonero a stelle e strisce.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Chris se la gode e dopo il Derby festeggia: «Milano è rossonera e il Milan è casa mia».

La consacrazione dell’attaccante statunitense tra numeri da leader e rinnovo fino al 2031

Parole da vero leader che certificano il legame viscerale tra l’esterno americano e l’universo milanista. La prestazione monumentale offerta nella stracittadina, condita dal gol che ha indirizzato il 3-1 finale a favore dell’undici di Ruben Amorim, conferma la centralità del numero 11 all’interno dello scacchiere tattico e societario.

Dopo la firma sul prolungamento su cifre da top player assoluto, Pulisic continua a trascinare il Diavolo sul campo e fuori, incarnando perfettamente l’ambizione e l’identità internazionale promosse da RedBird per il presente e il futuro del club.