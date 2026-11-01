Un grande Milan domina il derby: 3-1 all’Inter e striscia da record per il Diavolo

I rossoneri di Amorim schiantano la squadra di Chivu con intensità e aggressività: nerazzurri ancora al tappeto

Un grande Milan vince con merito 3-1 sull’Inter di Cristian Chivu. I rossoneri di Ruben Amorim sono stati protagonisti di una gara di grande intensità, voglia e aggressività. Tutti valori che, in una sfida così, se messi in campo possono portare benefici e i propri frutti.

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Gara vinta dal punto di vista mentale e gestita benissimo nel corso della ripresa. Ancora una volta l’Inter soffre dannatamente il Milan, come testimoniato dalle ultime due stagioni.

Dominio storico nel derby: tutti i numeri della striscia rossonera

Il Milan (6V, 2N) ha evitato la sconfitta per otto derby consecutivi contro l’Inter tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (serie di 10 in quel caso). Inoltre, il Milan ha segnato almeno una rete per 10 derby ufficiali contro l’Inter di fila solo per la seconda volta nella sua storia considerando tutte le competizioni, dopo le 11 di fila tra il 2005 e il 2009.

Il Milan ha vinto quattro derby di fila contro l’Inter tra tutte le competizioni solo per la quarta volta nella sua storia, dopo i quattro tra il 1972 e il 1973, i sei tra il 1946 e il 1948 e sei tra il 1911 e il 1913. Infine, il Milan ha vinto tre partite consecutive di Serie A contro l’Inter per la prima volta dalle quattro di fila tra il 2002 e il 2004 (con Carlo Ancelotti in panchina).