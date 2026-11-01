Di Marzio svela i piani del Milan: Krösche in arrivo, l’assalto a Inácio e il nodo Camarda

Il noto esperto di mercato su Sky Sport: dalle prossime nomine in dirigenza agli obiettivi per difesa e attacco

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle strategie future e sulle prossime mosse di calciomercato del Milan:

«Cardinale nel pre-partita ha detto: ‘Presto ci sarà un annuncio’, e si riferiva all’head of football che, secondo le nostre indiscrezioni, sarà Krösche in arrivo dall’Eintracht Francoforte. Quindi, quando c’è un nuovo responsabile dell’area sportiva, credo che poi sarà giusto confrontarsi con lui: l’allenatore parlerà con lui per capire quali possono essere le esigenze.

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Io penso a un difensore sicuramente in più: il Milan aveva fatto un tentativo nelle ultime ore di mercato per Inácio dello Sporting. Lo Sporting aveva detto di no, sperando di alzare un po’ il prezzo, poi offerte non ne sono arrivate di livello superiore e quindi penso che il Milan potrà tornare su Inácio».

I dubbi in attacco e il sacrificio di Gonçalo Ramos

Il focus del giornalista si sposta poi sul reparto offensivo e sulla gestione dei singoli all’interno della rosa a disposizione di Ruben Amorim:

«E poi bisogna capire anche cosa fare davanti. Cioè se mandare Camarda a giocare, visto che di spazio ne ha avuto poco, e che tipo di attaccante mettere dietro a Ramos, che anche oggi non ha praticamente… ma nello spirito di sacrificio che sottolineavano dallo studio fino all’ultimo, ha fatto quasi il difensore. Non so quanto abbia corso: prima di questa partita era a 91 km, il giocatore della Serie A che ha corso di più, e penso che anche oggi abbia aumentato questo tipo di statistica».