Milan Femminile, Bakker soddisfatta dal successo sulla Ternana: «Abbiamo controllato la partita per tutti i 90’»

Milan Femminile, Bakker soddisfatta dal successo sulla Ternana. L’allenatrice rossonera celebra così il 3-0 delle sue ragazze nella quarta giornata di Serie A Women

Con il successo per 3-0 contro la Ternana, nella 4a giornata di Serie A Women, il Milan Femminile ha conquistato tre punti importanti al termine di una gara gestita con autorità dalle rossonere. Al termine della sfida, la coach Suzanne Bakker ha analizzato la prestazione delle sue giocatrici, evidenziando il controllo mostrato nell’arco dei novanta minuti.

Intervenuta dopo la partita, Bakker ha inoltre espresso la propria soddisfazione per l’esordio di Elisa Bonanomi, prima di rivolgere lo sguardo al prossimo impegno delle rossonere in campionato contro la FC Como Women.

LA VITTORIA CONTRO LA TERNANA – «La cosa più importante è aver vinto e aver conquistato i tre punti. Abbiamo controllato la partita per tutti i 90′, abbiamo fatto due gol nel primo tempo e siamo scese bene in campo nella ripresa. Forse qualche problema nel secondo tempo prima di fare il terzo gol ma abbiamo giocato bene.»

L’ESORDIO DI ELISA BONANOMI E IL PROSSIMO IMPEGNO – «Sono contenta della squadra e delle singole calciatrici come Elisa Bonanomi che ha fatto il suo esordio, spero che possa fare bene. Adesso giocheremo in Women’s Cup, dobbiamo giocare come oggi, ci prepareremo in settimana per la prossima partita».

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Le parole di Bakker fotografano la soddisfazione dell’allenatrice dopo il 3-0 sulla Ternana. Il Milan Femminile può così guardare al prossimo appuntamento con fiducia, forte di una prestazione che ha permesso alle rossonere di conquistare l’intera posta in palio.