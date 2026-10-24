Mercato Milan, idea Chiesa per gennaio: occasione per rilanciare l’attacco rossonero?

L’esterno offensivo continua a trovare poco spazio al Liverpool e un ritorno in Serie A non è da escludere: secondo Calciomercato.com, diversi club italiani hanno già raccolto informazioni, compreso il Milan

Federico Chiesa e il Liverpool, una storia che fatica a decollare. L’ex esterno della Juventus continua a trovare poco spazio con i Reds e la concorrenza interna rischia di complicare ulteriormente il suo percorso in Inghilterra. Gli arrivi e la crescita di altri profili offensivi hanno infatti ridotto le sue opportunità, alimentando le indiscrezioni su una possibile partenza nella finestra invernale.

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Tra le squadre che hanno mostrato interesse per la situazione del giocatore, secondo Calciomercato.com, ci sarebbe anche il Milan, insieme a Inter, Roma, Lazio e Atalanta.

Chiesa-Milan, un’opportunità da valutare

Per i rossoneri, il nome dell’esterno rappresenterebbe una possibile occasione per aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità al reparto offensivo. Chiesa conosce bene il campionato italiano e un ritorno in Serie A potrebbe offrirgli l’opportunità di ritrovare continuità e rilanciare la propria carriera.

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Naturalmente, l’operazione dipenderebbe da diversi fattori: costo del cartellino, ingaggio e formula del trasferimento sarebbero elementi decisivi per capire se l’interesse possa trasformarsi in una trattativa concreta.

Liverpool, apertura alla cessione: gennaio può essere decisivo

Chiesa è legato al Liverpool da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, ma il club inglese non escluderebbe una sua partenza. Il giocatore dovrà quindi valutare se restare in Inghilterra, continuando a cercare spazio, oppure tornare in Italia per trovare maggiore continuità.

Per il Milan, la pista resta da monitorare: gennaio potrebbe offrire un’occasione di mercato, ma serviranno condizioni economiche favorevoli e una valutazione tecnica precisa prima di affondare il colpo.