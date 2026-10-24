Milan, Amorim non scherzi: insistere con Estupiñán sarebbe un errore imperdonabile

Contro l’Udinese il tecnico rossonero potrebbe rilanciare l’ecuadoriano dal primo minuto. Ma dopo le prestazioni offerte finora, continuare a puntare su di lui rischia di diventare un problema

C’è un limite oltre il quale la fiducia smette di essere una virtù e diventa ostinazione. Ed è esattamente il confine che Ruben Amorim rischia di superare se dovesse davvero decidere di affidarsi a Pervis Estupiñán dal primo minuto nella delicata sfida contro l’Udinese. Perché un conto è concedere a un nuovo acquisto il tempo necessario per ambientarsi, un altro è continuare a insistere su una soluzione che, almeno finora, non ha restituito le garanzie richieste a una squadra con le ambizioni del Milan.

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Il campo deve essere l’unico giudice. E quando le prestazioni non convincono, quando le incertezze diventano un tema ricorrente e quando un giocatore fatica a garantire equilibrio e affidabilità, l’allenatore ha il dovere di prendere decisioni scomode. Anche rinunciare temporaneamente a un investimento importante, senza lasciarsi condizionare dal curriculum o dalle aspettative iniziali.

Estupiñán è arrivato con il compito di offrire spinta, qualità e solidità sulla corsia mancina. Eppure, se le risposte continuano a essere insufficienti, quale sarebbe il senso di riproporlo ancora? Il Milan non può permettersi di trasformare ogni partita in un esame di recupero per un singolo giocatore. Ci sono punti da conquistare, equilibri da ritrovare e una squadra che ha bisogno di certezze dopo la delusione europea contro il Bournemouth.

Amorim scelga il merito, non l’insistenza

La possibile alternativa rappresentata da Davide Bartesaghi merita una valutazione concreta. Se il giovane offre maggiori garanzie in questo momento, perché non dargli fiducia? Le gerarchie non possono diventare intoccabili, soprattutto quando le prestazioni suggeriscono la necessità di cambiare.

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Naturalmente, non si tratta di bocciare definitivamente Estupiñán o di attribuirgli da solo le difficoltà del Milan. Il rendimento di un calciatore dipende anche dal sistema di gioco, dai compagni e dalle condizioni fisiche. Ma proprio per questo Amorim deve interrogarsi sulle scelte compiute e capire se insistere sia davvero la soluzione migliore.

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Un allenatore dimostra il proprio valore anche quando ha il coraggio di cambiare idea. Proteggere un giocatore non significa garantirgli sempre una maglia da titolare: significa metterlo nelle condizioni di ritrovare fiducia senza esporlo continuamente a situazioni difficili.

Contro l’Udinese servono risposte, non esperimenti

Dopo una sconfitta europea pesante, il Milan ha bisogno di reagire immediatamente. La trasferta di Udine richiede attenzione, concentrazione e una formazione costruita sulle condizioni reali dei giocatori, non sulla speranza che una scelta fin qui poco convincente improvvisamente funzioni.

Amorim è ancora in tempo per evitare che una semplice decisione di formazione diventi un caso. Se Estupiñán non offre le garanzie necessarie, la scelta più logica è lasciarlo fuori e puntare su chi oggi merita maggiormente spazio.

La fiducia è importante, ma non può essere illimitata. E soprattutto non può costare punti al Milan. Perché a San Siro e dintorni nessuno pretende la perfezione: si pretende, però, che gli errori vengano riconosciuti e che il campo conti più delle convinzioni personali dell’allenatore.