MN24 – Mercato Milan, dopo Rabiot tocca a Pulisic: Cardinale prepara il rinnovo, distanza di un milione

Il club rossonero vuole blindare l’americano fino al 2031 con un ingaggio da 7-7,5 milioni di euro a stagione: la richiesta del giocatore supera gli 8 milioni, ma la volontà della società è chiara
Il Milan non vuole fermarsi al rinnovo di Adrien Rabiot. Una volta definiti gli ultimi dettagli dell’accordo con il centrocampista francese, sull’agenda della dirigenza rossonera entrerà con forza un’altra questione strategica: il prolungamento di Christian Pulisic. L’esterno offensivo americano rappresenta un punto di riferimento della squadra e Gerry Cardinale ha tutta l’intenzione di blindarlo per le prossime stagioni.
Secondo quanto riportato da MilanNews24, la trattativa partirà da una distanza economica ancora da colmare, ma la volontà del club è quella di trovare una soluzione condivisa.
Pulisic-Milan, le cifre del rinnovo fino al 2031
Attualmente, il contratto dell’americano scade nel 2027, con un’opzione a favore del Milan per prolungarlo fino al 2028. Lo stipendio percepito è di circa 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.
Per il nuovo accordo, Pulisic partirebbe da una richiesta superiore agli 8 milioni di euro annui, mentre la proposta rossonera si attesterebbe tra i 7 e i 7,5 milioni, bonus compresi.
La differenza tra domanda e offerta sarebbe quindi di circa un milione di euro, una distanza che le parti potrebbero provare a ridurre nel corso dei prossimi confronti.
Cardinale vuole blindare l’americano
L’obiettivo della società sarebbe quello di prolungare il rapporto fino al 2031, garantendosi la permanenza di un giocatore importante per qualità, duttilità e contributo offensivo.
Come riferito da MilanNews24, la priorità immediata resta la definizione del rinnovo di Rabiot, ma successivamente l’attenzione si concentrerà su Pulisic.
Il Milan vuole costruire continuità attorno ai suoi protagonisti e il prolungamento dell’americano rappresenterebbe un segnale significativo in questa direzione. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma l’intenzione di proseguire insieme costituisce una base importante per la trattativa.