Il Milan guarda in Messico: occhi su Gilberto Mora! Sul talento c’è da battere la concorrenza di PSG e Liverpool. Ecco i dettagli

Dalle fonti inglesi rimbalza l’interesse concreto delle big europee: i rossoneri e i parigini accelerano nei contatti per anticipare la concorrenza in vista di gennaio

Il nome di Gilberto Mora infiamma già le cronache di mercato in vista della prossima sessione invernale. Secondo quanto riportato da fonti d’oltremanica e in particolare dal portale TeamTalk, il trequartista messicano classe 2008 in forza al Tijuana è diventato l’oggetto del desiderio di mezza Europa, con il Milan e il Paris Saint-Germain particolarmente attivi nel tentativo di bruciare la concorrenza della concorrenza internazionale.

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La bottega messicana La Liga MX custodisce uno dei prospetti più cristallini dell’intero panorama centramericano, e la fila per assicurarsene le prestazioni è lunga e prestigiosa. Tra i club più determinati figurano proprio i rossoneri e i parigini, che «hanno intensificato i contatti per anticipare la concorrenza del Liverpool nella corsa al talento messicano». La dirigenza di Casa Milan segue con estrema attenzione l’evolversi della situazione, consapevole della forte concorrenza e dell’enorme potenziale del ragazzo, legato al club d’origine da un contratto in scadenza il 30 giugno 2029.

Progetti sportivi sul tavolo e un’asta internazionale: mezza Europa su Mora

La corsa a Gilberto Mora vede in prima fila anche i Reds: «il Liverpool si è già messo in contatto con il Tijuana e con l’entourage del giocatore», ma l’inserimento di PSG e Milan ha riaperto totalmente i giochi. Entrambi i club europei avrebbero già avviato i colloqui con i rappresentanti del trequartista, mettendo sul piatto le rispettive visioni tecniche: «Parigini e rossoneri hanno presentato i propri progetti sportivi al ragazzo: discorsi che sono fondamentali per la scelta della sua prossima tappa professionale nella carriera».

Il quadro delle pretendenti, tuttavia, è destinato a infittirsi ulteriormente. Le segnalazioni di TeamTalk confermano che la lista delle società di prima fascia sulle tracce del gioielloro classe 2008 comprende anche Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Borussia Dortmund e Benfica. Di fronte a un simile corteggiamento di massa, l’entourage del calciatore sta mantenendo un profilo bassissimo: «L’agente del ragazzo, dal canto suo, sta mantenendo un atteggiamento estremamente cauto, sottolineando in privato al calciatore l’importanza del prossimo passo e della selezione del progetto per il suo futuro professionale». La decisione definitiva sul futuro di Gilberto Mora è attesa nel corso delle prossime settimane.