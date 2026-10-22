Caro biglietti e settori ospiti, parla Pellegatti: «Mossa meravigliosa di Cardinale. La differenza andrà a Fondazione Milan»

Pellegatti analizza e la presa di posizione della società rossonera, la nuova politica per le trasferte a San Siro e l’iniziativa benefica voluta dal club

Il tema del caro biglietti per i settori ospiti torna al centro del dibattito nel calcio italiano e vede il Milan in prima linea. Carlo Pellegatti, intervenuto con un video approfondito sul proprio canale YouTube, ha commentato la posizione presa dalla società e l’importante annuncio ufficiale arrivato dai vertici del club rossonero.

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Pellegatti ha rivelato quanto la proprietà stia prendendo a cuore la vicenda: «Cardinale vuole prendere in prima persona la questione caro biglietti nel settore ospiti. leri è uscito un comunicato in cui si dice che il calcio italiano deve capire ancora di più l’importanza dei tifosi che si sottopongono a sacrifici». Una presa di posizione netta e formale, pensata per tutelare i sostenitori che affrontano trasferte e spese ingenti per seguire la squadra in giro per l’Italia.

La contromossa del Milan e la decisione sulla Fondazione Milan

Per dare un segnale concreto e immediato, la dirigenza ha già stabilito e comunicato la prima contromossa formale: «Il Milan già come prima mossa ha annunciato che farà pagare lo stesso prezzo che le squadre decidono per le loro partite in casa contro il Milan ai tifosi della squadra stessa che verranno a San Siro». Si tratta di una misura basata sul principio di reciprocità verso le altre tifoserie della Serie A.

Ma il passaggio più significativo della decisione rossonera riguarda la destinazione delle eventuali risorse economiche extra derivanti da queste tariffe: «dicendo però che quella differenza non la porterà in cassa al Milan, ma la differenza la metterà, ed è meraviglioso, a Fondazione Milan». Pellegatti ha infine concluso sottolineando come l’intenzione del patron rossonero sia quella di portare la battaglia a un livello istituzionale ancora più alto: «Ma per Cardinale è una questione seria che vuole portare in lega».