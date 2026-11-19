Endrick e il Milan, la voce sul possibile rifiuto per motivi religiosi scatena il dibattito: ma il calcio dovrebbe essere una questione di talento, non di simboli. E intanto Gerry Cardinale potrebbe preparare un grande colpo

C’è un limite oltre il quale il calciomercato smette di essere una cosa seria e diventa una commedia. Ecco, con la vicenda di Endrick e del Milan, quel limite rischiamo di averlo superato abbondantemente. Perché ormai non bastano più le trattative complicate, gli ingaggi milionari, le commissioni agli agenti e le richieste delle società. Adesso, a quanto pare, dobbiamo preoccuparci anche del Diavolo!

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La vicenda nasce da un’indiscrezione pubblicata dal Corriere dello Sport l’11 novembre: Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid, potrebbe non gradire un trasferimento al Milan per via della sua fede cristiana, apparentemente incompatibile con il simbolo e il soprannome del club rossonero. Una ricostruzione successivamente smentita dall’entourage del calciatore, come riportato anche dal portale brasiliano UOL.

Endrick al Milan, ma davvero dobbiamo fare un esame di religione prima di ogni acquisto?

Ora, con tutto il rispetto possibile per la fede di Endrick, che è una questione personale e merita di essere rispettata, viene spontaneo chiedersi: ma davvero siamo arrivati a discutere di questo?

Cosa dovrebbe fare il Milan? Cambiare il proprio simbolo? Organizzare un colloquio con il parroco prima di presentare un’offerta? Chiedere il certificato di battesimo ai nuovi acquisti? Oppure, per evitare qualsiasi incomprensione, prevedere direttamente un esorcismo a Milanello prima delle visite mediche?

Suvvia, siamo seri!

Il Milan è una società di calcio, non una congregazione religiosa. Il Diavolo è parte della sua identità sportiva, della sua tradizione e della sua storia. Non rappresenta una dichiarazione di fede, né tantomeno un obbligo spirituale per chi indossa quella maglia.

E poi sarebbe sufficiente ricordare un nome: Kaká. Un calciatore che ha sempre vissuto pubblicamente la propria fede cristiana e che proprio con la maglia rossonera ha scritto pagine indimenticabili, arrivando a conquistare il Pallone d’Oro nel 2007.

Forse qualcuno dovrebbe ricordarselo prima di trasformare una possibile operazione di mercato in un dibattito teologico.

Endrick al Milan, il vero ostacolo dovrebbe essere il Real Madrid

Perché, mentre discutiamo del Diavolo, rischiamo di dimenticare il punto fondamentale: Endrick è un calciatore di enorme prospettiva, appartenente al Real Madrid, e il suo futuro dipenderà prima di tutto da valutazioni sportive ed economiche.

Quanto spazio potrà trovare? Quale progetto tecnico gli verrà proposto? Quali garanzie chiederà il club spagnolo? Queste sono le domande che dovrebbero interessare davvero.

Non certo se il brasiliano possa sentirsi spiritualmente a proprio agio davanti a una mascotte rossonera.

E attenzione, perché c’è anche un altro aspetto che merita una riflessione. Ogni volta che il Milan viene accostato a un talento internazionale, sembra quasi necessario trovare un motivo per spiegare perché l’operazione non dovrebbe andare in porto.

Stavolta, addirittura, siamo arrivati alla religione.

Endrick al Milan, Cardinale può davvero preparare il colpo che cambia tutto?

E qui arriva la parte più interessante. Perché mentre si discute di simboli, Gerry Cardinale potrebbe avere ben altre idee.

I rapporti tra il mondo rossonero e Roc Nation, realtà legata all’entourage di Endrick, sono un elemento che può favorire i contatti, senza naturalmente garantire la riuscita dell’operazione.

E allora viene quasi da sorridere pensando a chi si concentra sul Diavolo anziché sul possibile valore tecnico di un investimento del genere.

Non sappiamo se Endrick vestirà davvero la maglia del Milan. Non possiamo confermarlo, e sarebbe sbagliato presentare l’affare come già concluso. Ma una cosa è certa: se il club rossonero riuscisse a portare a Milano un talento di questo livello, il dibattito cambierebbe rapidamente.

Dalle questioni religiose passeremmo ai gol, agli assist, alle prestazioni e alle ambizioni di una squadra che vuole tornare protagonista.

E forse è proprio questo che dovrebbe interessare ai tifosi.

Il Milan non ha bisogno di giustificare il proprio simbolo. Ha bisogno di costruire una squadra capace di vincere.

Se poi un giorno Endrick dovesse davvero arrivare a San Siro, nessuno gli chiederebbe di rinunciare alla propria fede. Gli verrebbe chiesto soltanto di rispettare la maglia, dare tutto in campo e magari segnare qualche gol decisivo.

Perché, alla fine, la questione è molto semplice: Endrick non deve sposare il Diavolo. Deve soltanto giocare a pallone.

E se Cardinale dovesse davvero riuscire a piazzare un colpo del genere, allora sì che potremmo parlare di inferno.

Ma soltanto per le difese avversarie!